AK Parti Genel Sekreteri İnan, MHP Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Ege siyasetinde artık Cumhur İttifakı çok önemli bir kaledir. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhur İttifakı ile yönetilmektedir." dedi.

İnan, Manisa'daki programları kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Nurullah Savaş ve partililerle görüştü.

Burada konuşan İnan, Cumhur İttifakı'nın önemine değindi.

Dünyanın gözünün ve kulağının Cumhur İttifakı'nın birliği ve bütünlüğünde olduğunu ifade eden İnan, "Çünkü bölgede oyunları kuran, bölgede tekrar bir oyuncu değil, oyun kurucu haline gelen Türkiye'nin potansiyelini uçtan uca yansıtan birliktelik Cumhur İttifakı birlikteliğidir. İnşallah Cumhur İttifakı birlikteliği çok uzun yıllara dayanacak. Pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek. İnşallah bu birliktelikle birlikte 2028'e giden yolda bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakı'mızın adayı olarak bir kez daha rekor bir oyla seçecek ve yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın başarısının ve rekor oy almasının önüne barikat kurulmak istendiğini savunan İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün bu operasyonu yapanlar, emin olun ki Cumhur İttifakı'nın bu kararlılığının altında kalacaktır. Eze eze geçeceğiz ve Cumhur İttifakı'nı 2028'de yeniden iktidar yapacağız. Bundan emin olun. Bizler Ege'nin siyasetçileriyiz. Ege siyasetinde artık Cumhur İttifakı çok önemli bir kaledir. Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Cumhur İttifakı ile yönetilmektedir. İnşallah Ege Bölgesi'nde yapacağımız bu kararlı siyasetimiz 2028 ve 2029'daki alacağımız o mükemmel, destansı başarının biz bugünden temellerini atıyoruz. Ege Bölgesi'nde artık yeni bir hikayeyi Cumhur İttifakı başlatmıştır ve Cumhur İttifakı gücünü Ege Bölgesi'nden çok büyük bir kararlılıkla alacaktır."