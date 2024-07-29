AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki gösterdi

Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Akçakoca'da haşema giyen kadının havuza alınmamasına tepki göstererek, "Anayasamızın amir hükümleri var, bunun da Türk Ceza Kanunu'na yansıyan unsurları var. Bu, temelde bir ayrımcılık, bir nefret suçu." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde site sakini kadının haşema giydiği gerekçesiyle havuzu kullanmasının engellenmesine ilişkin AA'ya değerlendirmede bulundu.

Güler, "Anayasamızın amir hükümleri var; bunun da Türk Ceza Kanunu'na yansıyan unsurları var. Bu, temelde bir ayrımcılık, bir nefret suçu." değerlendirmesini yaptı.

Türk Ceza Kanunu'nun "Nefret ve ayırımcılık" başlıklı 122. maddesindeki "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle" hükmüne dikkati çeken Güler, "Orada bütün site sakinlerinin kullandığı ortak havuzda siz hangi gerekçeyle bu insanları dışlıyorsunuz, onlara engel koyuyorsunuz? Amacınız nedir? Belli ki sizin ön yargılarınız var. Bu ön yargılarınızdan yola çıkarak birilerini töhmet altında bırakıyorsunuz, birilerini yasaklayıcı bir muamele yapmaya çalışıyorsunuz. Bu yasak. Türk Ceza Kanunu bunu açıkça yasaklamış ve 1 yıldan 3 yıla kadar da bu nefret suçunun cezalandırılacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler şunları kaydetti:

"Maalesef bazı insanlarımız kendi siyasi düşüncesini, bir ön kabulle herkesin uyması gereken bir kural gibi dayatmaya çalışıyor. O insanlara ben seslenmek istiyorum, lütfen bu ön yargılarınızı, nefret diline dönüşen bu yaklaşımlarınızı terk edin. Herkese hoşgörüyle, iyi niyetle, insan sevgisiyle yaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Buna destek veren, yol açan bazı siyasi kişilikler de var. Sosyal medyada izliyoruz, çok garip ifadelerle insanları yaftalayan, onlara nefret kusan, dininden, dilinden, ırkından, felsefi inancından dolayı ayrımcı bir yaklaşım sergileyenler maalesef sosyal medyada bazı siyasi kişilikler tarafından destek görüyor. Ben buradaki siyasi kişiliklere de seslenmek istiyorum. Toplumu ayrıştıracak, nefrete dönüştürecek bu tür uygulamalara, açıklamalara destek vermeyin. Hoşgörüyü, sevgiyi ve iyi niyeti lütfen destekleyin ve toplumumuzun barış içerisinde yaşamalarına da destek olun."