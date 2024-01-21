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AK Parti Sivas'ı Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedefliyor - Son Dakika
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AK Parti Sivas'ı Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedefliyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ı her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Sivas\'ı Anadolu\'nun parlayan yıldızı yapmayı hedefliyor
21.01.2024 - 20:14,
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ı her alanda Anadolu'nun parlayan yıldızı yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in AK Parti'den yeniden belediye başkan adayı gösterilmesi dolayısıyla parti binası önünde gerçekleştirilen programda konuşan Güler, Sivas'ın Selçuklu'nun başkenti olduğunu belirtti.

Medeniyet değerlerinde iki mekanın çok önemli olduğunu vurgulayan Güler, "Bir tanesi yaşadığımız evimiz, diğeri de evimizin bulunduğu mahallemiz, şehrimiz, sokağımız. Biz, Sivas'ta bir ekosistem üreteceğiz." dedi.

Sağlıkta, eğitimde, kültürde, üniversitesiyle ve sanayisiyle beraber belediye hizmetlerini çok iyi bir seviyede götürmeyi hedeflediklerini dile getiren Güler, "Sivas, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarıyla kararını verdi. Allah'ın izniyle çok kısa bir zaman içerisinde Sivas, her alanda sağlık ve eğitim sistemiyle, üniversitesi ve belediyesiyle, kültür ve sanat hizmetleriyle, sportif faaliyetlerle Anadolu'nun bir parlayan yıldızı, marka şehri olacak inşallah. Bunun sözünü veriyoruz." diye konuştu.

Güler, konuşmasının ardından AK Parti Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi.

"Bugün yeniden yola revan oluyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, 5 yıllık görevi süresince gönüller kazandıklarını ve kazanmaya devam edeceklerini söyledi.

Sivas'a yeniden hizmet etme imkanı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Bilgin, "Bugün yeniden yola revan oluyoruz. Bizi biz yapan güzel memleketimize, şehrimize bir kez daha hizmet etmek üzere aziz milletimizden yetki istemek için sahalara çıkıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeniden görev verilmesi halinde yapacağı projeler hakkında bilgi veren Bilgin, ülkeye, millete ve şehre aşkla hizmet etmeye talip olduğunu dile getirdi.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
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