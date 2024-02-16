AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Türkiye Yüzyılı'na Yakışır Hizmetlere Devam Edeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Türkiye Yüzyılı'na Yakışır Hizmetlere Devam Edeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Türkiye Yüzyılı\'na Yakışır Hizmetlere Devam Edeceğiz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gaziantep'te Türkiye Yüzyılı'na yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

16.02.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Gaziantep'te Türkiye Yüzyılı'na yakışır hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Güler, Cumhur İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği "2024-2029 Vizyon Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İnsanların evlerinin ve bulunduğu alanların önemli olduğunu ifade eden Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Mahallemiz, sokağımız çok kıymetli. Yaşam alanlarının niteliğinin arttırılması için alt yapısıyla, üst yapısıyla, parkıyla, çevresiyle, yeşil alanlarıyla, kültür merkezleriyle, spor alanlarıyla çok değerli hizmetlerin sunulması gerekiyor. Cumhur İttifakı'yla Türkiye Yüzyılı'na yakışır, Gaziantep'e yakışır hizmetlere bundan sonra devam edeceğiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve bilge devlet adamı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde hep beraber Gaziantep'imizi çok daha ileri seviyeye taşıyacağız. Daha nitelikli, daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz."

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ise 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeni bir zafere imza atacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de alt yapı, içme suyu, ulaşım, çevre, kültür ve ticaret merkezlerini içeren projelerini anlattı.

Kaynak: AA

Türkiye Yüzyılı, Abdullah Güler, Gaziantep, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Türkiye Yüzyılı'na Yakışır Hizmetlere Devam Edeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 19:13:34. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Türkiye Yüzyılı'na Yakışır Hizmetlere Devam Edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement