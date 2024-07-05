AK Parti Grup Başkanı Güler'den Özelleştirme İdaresi'ne özel yetki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler'den Özelleştirme İdaresi'ne özel yetki

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2918 sayılı üçüncü maddesinde tanımlanan taşıtların ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na özel yetki verildiğini açıkladı. Ayrıca, tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlilerine yaptırım uygulanmasına da yer verildi.

05.07.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Grup Başkanı Güler: "2918 sayılı üçüncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na araçların tasfiyesiyle ilgili özel yetki veriyoruz"

-Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileri ile ilgili olarak mevzuata göre yaptırım uygulanmasına yer veriyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup başkanı Abdullah Güler, "2918 sayılı üçüncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na araçların tasfiyesiyle ilgili özel yetki veriyoruz. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileri ile ilgili olarak mevzuata göre yaptırım uygulanmasına yer veriyoruz" dedi.

Güler, AK parti Grubu'nda bazı kanunlarda değişiklik yapılamsına ilişkin teklif hakkında bilgi verdi. Güler, 32 maddelik Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifinin sunacaklarını belirterek, İzmir milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Sakarya milletvekili Ertuğrul Kocacık'ın ilk imza sahibi olduklarını ifade etti. Güler, "2918 sayılı üçüncü maddesinde tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na araçların tasfiyesiyle ilgili özel yetki veriyoruz. Tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden kamu görevlileri ile ilgili olarak mevzuata göre yaptırım uygulanmasına yer veriyoruz. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarınca İl Özel İdarelerince gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olarak kaynak transferlerinin hak ediş raporlarına göre belirlenmesini ve ona göre ödeme yapılmasını kanun teklifimizde öneriyoruz. Genel aydınlatma giderleri içinde mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payında yapılan kesinti oranlarında düzenleme yapılıyor. Kamu özel farketmeksizin kurum ve kuruluşların yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine Belediye Başkanları, Belediye Meclis üyeleri sahil olmak üzere kurum için kurum dışı ayrımı yapılmaksızın buna göre lklerin sadece biri için ödeme yapılması, yapılacak ödemelere de sınır getirilmesi kanun teklifinde yer almaktadır" dedi.

Güler, İller Bankası'nın sermaye tavanını artıracaklarını belirterek, "Araç dışından şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlardan maddede öngörülen şartları taşıyanların ÖTV oranlarında değişiklik yapılarak teşvik sağlanıyor" ifadelerini kullandı.

Vergi paketine yönelik soruya Güler, "İnşallah önümüzdeki hafta son şeklini verip Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi ile ilgili konular var" şekkinde konuşitu.

Kaynak: İHA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Güler'den Özelleştirme İdaresi'ne özel yetki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 20:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanı Güler'den Özelleştirme İdaresi'ne özel yetki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement