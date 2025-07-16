AK Parti Grup Başkanı Güler'den, "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Politika

AK Parti Grup Başkanı Güler'den, "Terörsüz Türkiye" kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin açıklama Açıklaması

16.07.2025 11:15
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bu komisyonun görev alanı belli;

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin, "Bu komisyonun görev alanı belli; kalıcı bir hale gelecek şekilde silah bırakmanın, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber bunun doğrulanması, izlenmesi, kayıt altına alınması, güvenlik güçlerimizle yakın bir irtibatın sağlanması. Sonraki aşamada da ihtiyaç duyulması halinde gerek idari düzenlemeler gerekse de yasal düzenlemeler açısından bu komisyonumuz Meclis Başkanımıza önerilerde bulunacak." dedi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları ve bu kapsamda Meclis'te kurulması planlanan komisyona yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında TBMM'de kurulacak komisyona değindiğini hatırlatan Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir görüşme yaptığını ve bu konuda önerilerini sunduğunu belirtti.

Kurtulmuş'un siyasi partilerden de önerilerini beklediğini belirten Güler, "İnşallah bu hafta tekrar bir araya gelinir." diye konuştu.

Kurulacak komisyonun üye sayısına ilişkin Güler, "Şu anda Meclisimizde araştırma komisyonlarımızın milletvekili üye sayısı 22, en fazla milletvekili üye sayısı olan KİT Komisyonumuzun da 35. Bu üye sayısı aralığında bir komisyon olabilir. TBMM'de grubu olsun olmasın, siyasi partisi olsun olmasın bağımsız üyelerden de katkı sağlayacak şekilde bu komisyon kurulur." diye konuştu.

Komisyonun görev alanına yönelik de açıklamalarda bulunan Güler şunları söyledi:

"Bu komisyonun görev alanı belli; kalıcı bir hale gelecek şekilde silah bırakmanın, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber bunun doğrulanması, izlenmesi, kayıt altına alınması, güvenlik güçlerimizle yakın bir irtibatın sağlanması. Sonraki aşamada da ihtiyaç duyulması halinde gerek idari düzenlemeler gerekse de yasal düzenlemeler açısından bu komisyonumuz Meclis Başkanımıza önerilerde bulunacak. Bir süre kısıtı yok. Meclis Başkanımızın inisiyatifiyle kuruluyor. Kendi çalışma prensiplerini, kurallarını müzakereler sonucunda kendi oluşturacak."

Söz konusu komisyonun, bir ihtisas komisyonu gibi çalışmayacağını dile getiren Güler, "Kendi çalışma prensiplerini, kurallarını koyup Meclis Başkanlığımıza gözlem ve öneriler noktasındaki birikimi, çalışmayı ortaya koyacak." ifadesini kullandı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna benzer bir komisyon olup olmayacağına yönelik soruya Güler, "Kuruluşu ona benzer ama çalışma usulü ve prensipleri farklı olacaktır." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Abdullah Güler, AK Parti, Güvenlik, Politika, Türkiye, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanı Güler'den, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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