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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket...

07.01.2022 14:57

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket ettiklerini ifade ettik. Bununla beraber bunun ispatlanmasını talep etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket ettiklerini ifade ettik. Bununla beraber bunun ispatlanmasını talep etti. Bu fotoyu göstererek ispatladık. Sayın Özkoç'un 8-9 Nisan 2014'te FETÖ örgütü liderleriyle verdiği fotoğraf. Özkoç'un arkasındaki fonda tarih yazıyor"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket ettiklerini ifade ettik. Bununla beraber bunun ispatlanmasını talep etti. Bu fotoyu göstererek ispatladık. Sayın Özkoç'un 8-9 Nisan 2014'te FETÖ örgütü liderleriyle verdiği fotoğraf. Özkoç'un arkasındaki fonda tarih yazıyor" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı

Akbaşoğlu, milli ve yerli aşıyı hizmete sunan bilim insanlarına, Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı'na teşekkür ederek, ortak bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un montaj olduğu mahkeme kararıyla ispat edilen geçmiş iftiralarını tekrar ederek, bu konuda yapılan olumlu mücadelenin üstünü örtmeye çalıştığını söyleyerek, "FETÖ'nün kumpas ve montaja dayalı iftiralarının mahkeme kararlarıyla, bilirkişi raporları kesin ve net şekilde ortayla konmuş olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri FETÖ ile kol kola hareket ettiklerinin, onların tetikçiliğini yapmaya devam ettiklerinin ve edeceklerinin ispatını bu haftaki Genel Kurul görüşmelerinde ortaya koydular. Bizde kendilerine FETÖ'nün tetikçiliğini yapmaktan vazgeçmelerini söyledik. 17-25 Aralık 2013 FETÖ yargı darbe girişimi ile başlayan süreçten sonra Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerin en üst düzeyde FETÖ terör örgütüyle boy boy, beraberce fotoğraf verdiklerini onların iddialarını tekrarladıklarını ifade etmiştik ve buna dair iki foto gösterdik. CHP Grup Başkanvekili bu fotonun 2013 yılında olduğu 2014'te olmadığına dair yaklaşımda bulundu ve 'AK Partili vekillerle katıldık' diye bir yalanda bulundu. 17 Aralık 2013'ten önce yapılan toplantılarla ilgili Özkoç'a herhangi bir ifadede Genel Kurul'da bulunulmadı. 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket ettiklerini ifade ettik. Bununla beraber bunun ispatlanmasını talep etti. Bu fotoyu göstererek ispatladık. Sayın Özkoç'un 8-9 Nisan 2014'te FETÖ örgütü liderleriyle verdiği fotoğraf. Özkoç'un arkasındaki fonda tarih yazıyor. Genel Başkanı da Kızılay çadırına girmişti, 'Ben hiç Kızılay çadırı görmedim' demişti. Maalesef CHP hiyerarşik bir yalan içerisinde hareket ediyor. Sayın Kılıçdraoğlu 'Yalancıdan devlet adamı olmaz', haklı evet olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun referans vereceği kimseden devlet adamı, Cumhurbaşkanı olmaz. Birçok hakarette bulunan, apaçık açık yalan söyleyen, verdiği fotoğrafın üstünde 2014 yazan buna rağmen gözümüzün içine bakarak hakaret etme basitliğinde, çaresizliğinde, zavallılığında bulunan anlayıştan milletinize vatanına devletinize en ufak fayda gelir mi? Apaçık yalan" dedi.

Türk Tabipler Birliği'nin Turkovak açıklamasına ilişkin olarak Akbaşoğlu, "Turkovak milli ver yerli aşımız. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü, ulusal ve uluslar arası akreditasyonla onay vermek suretiyle bütün dünyadaki aşıların bulunduğu statü neyse aşımız bütün aşamalardan geçerek uluslar arası anlamda akreditasyon verildi. Bende 31 Aralık'ta Turkovak ile hatırlatma dozumu vuruldum. Milli ve yerli aşıya güveni ortadan kaldırmak için ideolojik yaklaşımlarla hareket edenlere prim verilmesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket...

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: '17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket... - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu: "17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'nün FETÖ olduğu ortaya çıktıktan sonra kol kola birlikte hareket... - Son Dakika
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