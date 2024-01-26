AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yenişehirlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafına oy veren Yenişehirlioğlu, "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği" fotoğrafını seçti.

Yenişehirlioğlu, "Spor" kategorisinde tercihini Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı karesinden yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını oylayan Yenişehirlioğlu, "Gazze: Kanıt"da ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Anadolu Ajansı dünyanın dört bir tarafından sağlıklı ve doğru bilgiyi aldığımız en önemli ajansımız. O yüzden çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Dünyanın birçok yerinde baskı ve zulüm görse de gazetecilerimiz, her şeye rağmen, doğru, sağlıklı bilgiyi ve gerçeği bize aktarma konusunda ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, AA fotoğraflarının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına kanıt olarak kullanıldığını hatırlatan Yenişehirlioğlu, bunun önemli olduğunu söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" çalışmasında görsel kalitesi birbirinden yüksek, birçok gazetecinin fotoğraflarının yer aldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Oylamaya daha önce katılmıştım. Şu an milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak tekrar katılmak beni mutlu etti. Kategorilerdeki fotoğrafları seçtim. Kimisi canımı çok yaktı, kimisi beni tebessüm ettirdi, kimisi de bambaşka coğrafyalara götürdü. Bu tespiti yerine getiriyor olmak, bunun bir parçası olmak beni mutlu etti."