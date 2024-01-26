 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yenişehirlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
26.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:53
Abone Ol

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yenişehirlioğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğrafına oy veren Yenişehirlioğlu, "Çevre-Yaşam"da Mahmut Serdar Alakuş'un "Su altı trafiği" fotoğrafını seçti.

Yenişehirlioğlu, "Spor" kategorisinde tercihini Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" adlı karesinden yana kullandı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Madenciler" başlıklı fotoğrafını oylayan Yenişehirlioğlu, "Gazze: Kanıt"da ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" fotoğrafına oy verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, "Anadolu Ajansı dünyanın dört bir tarafından sağlıklı ve doğru bilgiyi aldığımız en önemli ajansımız. O yüzden çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Dünyanın birçok yerinde baskı ve zulüm görse de gazetecilerimiz, her şeye rağmen, doğru, sağlıklı bilgiyi ve gerçeği bize aktarma konusunda ellerinden geleni yapıyorlar." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanında İsrail aleyhine açtığı soykırım davasında, AA fotoğraflarının İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına kanıt olarak kullanıldığını hatırlatan Yenişehirlioğlu, bunun önemli olduğunu söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" çalışmasında görsel kalitesi birbirinden yüksek, birçok gazetecinin fotoğraflarının yer aldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti:

"Oylamaya daha önce katılmıştım. Şu an milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili olarak tekrar katılmak beni mutlu etti. Kategorilerdeki fotoğrafları seçtim. Kimisi canımı çok yaktı, kimisi beni tebessüm ettirdi, kimisi de bambaşka coğrafyalara götürdü. Bu tespiti yerine getiriyor olmak, bunun bir parçası olmak beni mutlu etti."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahadır Yenişehirlioğlu, Anadolu Ajansı, AK Parti, Deprem, Gazze, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


11:36
Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34
10 ünlü tavuk markasına soruşturma 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16
Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16
Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:14
AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:13
Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:10
Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

Son Dakika
11:36 Muharrem İnce partisinin yerel seçim kararını duyurdu
11:35 Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan için sürpriz karar
11:34 10 ünlü tavuk markasına soruşturma
11:16 Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
11:16 Emekli memurların zam farkı ödemesi bugün başlıyor
11:13 Malatya'yı sallayan 5.2'lik depreme canlı yayında yakalandılar
11:14 AKOM tarih verdi! İstanbul'a pazar günü kar yağışı geliyor
11:10 Şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı
10:59 Hukuki süreç başladı! İnci Taneleri dizisi yayından kalkabilir
11:01 Dolar 30,32 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 12:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement