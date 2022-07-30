AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

30.07.2022 10:42
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Göreceksiniz partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Göreceksiniz partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek. Bu seçimler, bir kader seçimi. CHP, İYİ Parti hepsi bu ülkenin tabii ki partisi. Muhalefet demokrasiler için kıymetli. Ancak bakıyoruz, bunların ortak hiçbir değerleri yok." dedi.

Çanakkale ziyaretleri kapsamında Gökçeada ilçesine gelen Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bülent Turan, 20 yıldır yollarda olduklarını belirterek, 11 milyon üyelerinin bulunduğunu söyledi.

Bunun çok büyük bir sayı olduğunu anımsatan Turan, "Hiçbir partinin bu kadar üyesi yok. Halen dimdik ayaktayız. Anketler öyle diyormuş, çalışmalar böyle diyormuş, hayır ben MYK üyesiyim anketleri inceliyorum, anketler halen 'AK Parti çok büyük bir farkla önde' diyor. İddia ediyorum, Çanakkale'de AK Parti yine çok büyük bir farkla birinci parti olacak. Tabii ki dünyadaki krizlerden kaynaklı sorunlarımız oluyor. Zaman zaman kararsızlar artıyor. Fakat seçmen bu ülkenin sıkıntısını hangi ekibin, hangi liderin çözeceğini biliyor." dedi.

Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 24 olan oyunu yüzde 25 yapamadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yapamadı, yapamayacak da. Milletin kendi vicdanında CHP karşılığını bulmuş durumda. Daha da yukarı çıkamayacak. Diğer partilerden bir dönem oyu yükselen oldu, şu an düşüşte. Bizden ayrılanlar için bir dönem 'kim bunlar' dedi birileri, ama baktılar ki bunlar AK Parti düşmanı olmaktan başka, hırstan, nefretten başka bir şey yapmıyorlar, CHP'nin taklidi haline gelmişler diyerek oradan döndüler. Göreceksiniz, partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek. Bu seçimler bir kader seçimi. CHP, İYİ Parti hepsi bu ülkenin tabii ki partisi. Muhalefet demokrasiler için kıymetli. Ancak bakıyoruz, bunların ortak hiçbir değerleri yok."

"Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok"

"Sağlıkta, eğitimde, terörle mücadelede, FETÖ gibi hangi konuda altısının bir arada olduğu, beraber buluştuğu bir cümle var mı?" sorusunu yönelten Turan, şunları bildirdi:

"Farz edelim, bunlar yarın seçildi. Libya'da askerimiz ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun söylediği başka bir şey, diğerlerinki başka. CHP, LGBT'ye destek açıklamaları yapıyor. Saadet Partisi başka bir şey söylüyor. İstanbul Sözleşmesi başka bir şey, onların yaklaşımı başka bir şey. Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok. Dağılma ihtimali çok büyük. Dağılmasalar da bunların ortak olma sinerjisi yok. Bu yüzden biz yanlış yapmazsak, göreceksiniz çok daha büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır."

Ziyarete, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, ilçe yönetimi ve teşkilat mensupları katıldı.

YORUMLAR
500
AK PARTİ'Lİ TURAN: AYNI SAYGIYI YUNAN MAKAMLARINDAN DA BEKLİYORUZ AK PARTİ'Lİ TURAN: AYNI SAYGIYI YUNAN MAKAMLARINDAN DA BEKLİYORUZ AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışına katıldı
Kaynak: AA

Çanakkale, Gökçeada, Hisarcık, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
09:48 Yolda 30 bin lira bulan vatandaş kamera şakası sandı! Gerçeği anlayınca polise gitti
09:26 Güngören'de 5'i çocuk 18 kişinin ölümüne neden olan terörist etkisiz hale getirildi
09:25 Seray Sever'den dadı maaşlarına isyan: 27 bin TL'den kapı açıyorlar
09:20 Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve can kaybı sayısında yükseliş sürüyor
09:13 Fındık üreticisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyor! Muhalefetten öneri geldi
08:54 DEVA ve Gelecek arasında 'kimlik' polemiği! Ali Babacan'dan Ahmet Davutoğlu'na: Böyle yol yürünmez
08:24 Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un Netflix dizisindeki öpüşme sahneleri sosyal medyayı ikiye böldü
08:21 İkinci elde durgunluk var! Araç stoklayıp piyasayı yükseltenler satış yapamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 10:54:33. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement