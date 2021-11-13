Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave...

13.11.2021 02:58

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. Bu da manda ve himaye kabul edilebilir okudur"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun mektubuna ilişkin olarak, "Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. Bu da manda ve himaye kabul edilebilir okudur" dedi.

Akbaşoğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, sözlerine Düzce depreminin yıl dönümü olduğunu belirterek başladı. Akbaşoğlu, "Düzce depremi ve diğer depremlerde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah rahmet diliyorum. Allah bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Bingöl'de bir şehidin abisinin kulağına, şehidin kız kardeşine yönelik ağır hakaret ve küfürle ilgili olarak, "Ben sizin bacınızım diyen bir genel başkanın bir şehidin bacısına küfredilmesiyle ilgili toplumu sukutu hayale uğrattığı görülmekte, ne disiplin kuruluna sevk edildi ne istifası istendi. İYİ Parti'nin vekili sıfatıyla hadsizlik söz konusu olsaydı partinin Disiplin Kurlalır işlemeyecek miydi, istifası istenmeyecek miydi? Maşeri vicdan değerlendirip karar verecek. Gereken yapılmadı, siyasi ahlaktan İP yönetimi sonıfta kaldı. Gerçekten CHP ve HDP'nin tutum ve davranışına yamalı bohçe ittifakının devamı yönünde hakaret ve küfür üzerine ittifaklarına devam ettikleri görülmüştür" şeklinde konuştu.

CHP'nin kurucu lideri Atatürk'ün 'Manda ve himaye kabul edilemez' sözlerini hatırlatan Akbaşoğlu, "Malumunuz CHP'nin kurucu lideri Atatürk'ün 'Manda ve himaye kabul edilemez ilkelerine taban tabana zıt şekilde 10 büyük elçinin içişlerimize karışarak, yargımıza doğrudan talimat verme cüretini gösterdiği ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsiyetli duruşu ve gereğinin yapılması talimatı karşısında, bu büyükelçilerin u dönüşü yaparak geri adım atmalarının üzerinden bir hafta geçmesine karşın, bu büyükelçilerin cesaretini kimden aldıkları anlaşılacağı üzerine CHP Genel Başkanı'nın büyükelçilere Türkiye'nin en stratejik projesi ve yatırımla ilgili yabancı devletlerden yardım dilenerek, Türkiye'yi durdurun, yatırım yaptırmayın çağrısında bulunduğu ortaya çıktı. Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave etmiş oldu. Bu da manda ve himaye kabul edilebilir okudur" dedi.

Terör elebaşısının açıklamalarına işaret eden Akbaşoğlu, CHP'nin 'hayır' oylu veren CHP'nin terör elebaşısının övgüsünü kazandığını ifade etti. Akbaşoğlu, "Bu övgü size onur olarak yeter. Millet maşeri vicdanında bu tutum ve yaklaşımların bizzat Türkiye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, milli güvenliğine aykırı, Türkiye'nin, milletimizin aleyhine tutum ve davranış olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa takılanlar ile ilgili soruya, "Farklı açıklama söz konusu değil. Bu muhalefetin bildik tavrının devamı olabilir. Sayın Fuat Oktay'ın Plan ve bütçe'de gündeme getirdiği husus bugün yürürlükte olan mevzuata ilişkin mevzuata göre nasıl emekli olunacağına dair yürürlükte ki hüküm açıklamasıdır. Vedat Bilgin bey farklı platformlarda değerlendirmeleri olmuiştu. Sayın Cumhurbaşkanımız toplumu ilgilendiren her konuya dair bu konuların değerlendirilmesi konusunda gerekli talimatları her daim Bakanlık, parti yetkili kurullarına ve Grup Başkanvekilleri, MYK, MKYK, İl Başkanları da toplumu dinleyip, geniş istişare de bulunarak değerlendirme yapmak üzere ilgili kurulların çalışmasına havale etmektedir. Sıralama ve süreç yönetimi olarak ifade etmek isterim ki, asgari ücret ile ilgli çalışmalar ve 3600 ek gösterge çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmakta, yıl başından sonra nihayetlendiğinde Türkiye Büyük Millet meclisi gündemine Cumhur ittifakı olarak getirilmek üzere çalışılmaktadır. Çalışmaları nihayetlendirip yıl başında merhaba sonra kanun teklifi ile gündeme getirip kamuoyuna açıklayacağımızı ifede edebilir" şeklinde konuştu.

Akbaşoğlu, Tanju Özcan'ın evlenecek yabancı uyruklulardan ekstra para istemesine ilişkin olarak, "Bolu Belediyesinin faşizan yaklaşımı kabul edilmez. Ayrımcı, ikircikli, faşizan yaklaşım önce Bolu halkını rencide etmekte, aziz milletimizin değerlerine bir saldırı niteliğinde ve hukuka, vicdana, bizim örf ve adetlerimize aykırı bir tutum içermekte. Kendini gündeme getirme yaklaşımı olarak değerlendirmek, ayrımcı yaklaşımı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekeni yapması gerektiği ortada" diye konuştu.

Dolar konusunda Akbaşoğlu, "Toplum kesimlerine yönelik tedbirlerimiz alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önce insanımızı merkeze alan, 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' anlayışıyla politikaları ile bugüne kadar vatandaşlarımız alım gücünü refahını arttırmaya dönük tedbirleri aldık. Son 1.5 yıldır yaşadığımız zorluklara dair bunları aşacak toplumumuzun bütün kesimlerin alım gücünü arttıracak politikaları hayata geçirme konusunda Bakanlarımıza talimatları söz konusudur" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave...
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: (Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave...

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: '(Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave... - Son Dakika


Son Dakika

Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız 00:49 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı 00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü 21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:02 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli         
01:03
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi         
00:03
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 03:36:13. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Kılıçdaroğlu'nun mektubu) Utanç mektubunu yazarak, aslında CHP'nin altı okuna bir ok daha ilave... - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement