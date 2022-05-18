AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

18.05.2022 18:08
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesi, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşu, özgür ve müreffeh yarınlara yürüyüşü olduğunu belirtti.

Samsun'da 19 Mayıs'ta canlanan milli ruhun, ilham olmaya, yollarını aydınlatmaya devam ettiğini kaydeden Özkan, " Türkiye, kuruluş felsefesinden, hakimiyet-i milliye ilkesinden, demokrasiden, milletinden aldığı güçle, kazanımlarını arttırmakta, birlik ve bütünlük içerisinde muasır medeniyet yolculuğunu sürdürüyor. O gün nasıl ki istiklalimiz için büyük bedeller ödenmiş ise bugün de istikbalimiz için büyük bedeller ödeniyor. İstikbal mücadelemiz, milletimizden aldığımız güçle, şehitlerimizden aldığımız ilhamla, azim ve kararlılık içerisinde sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte genç nesillere büyük görev ve sorumluluk düştüğüne işaret eden Özkan, "Güçlü Türkiye idealini yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu nedenle AK Parti olarak en önemli önceliğimiz gençlerimizin yarınlara en güzel şekilde hazırlanmasına imkan sağlamak ve onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." mesajını verdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, AK Parti, gençlik, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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