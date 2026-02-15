AK Parti heyeti KKTC basını ile buluştu - Son Dakika
Politika

AK Parti heyeti KKTC basını ile buluştu

15.02.2026 16:23
15.02.2026 16:23
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve beraberindeki heyet, Lefkoşa'da KKTC basını ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel, AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya ve Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC Bölge Başkanı Fadıl Şanverdi, başkent Lefkoşa'da KKTC basını ile bir araya geldi.

Heyet adına konuşan Hüseyin Yayman, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu vurguladı. Yayman, Türkiye'nin KKTC'nin iç işlerine karışmadığını, Kıbrıs Türk halkının iradesine kendisinin karar verdiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti olarak KKTC'de hayatı kolaylaştırmak adına bir devlet sorumluluğuyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yeni süreçte de bu böyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) aşırı silahlanma faaliyetleri ve bölgedeki yoğun lobi çalışmaları ele alındı. Heyet, sahada yaşanan gelişmelerin ne ölçüde dünya basınına yansıtıldığı konusunda gazetecilerden bilgi aldı. Gazeteciler tarafından heyete aktarılan değerlendirmelerde, GKRY'deki silahlanmanın Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik olduğu yönündeki gözlemler paylaşıldı. Ayrıca Güney Rum kesiminde Türkiye karşıtlığının ve "Kıbrıs Yunan'dır" düşüncesinin arttığı ifade edildi.

"Hristodulidis, doğalgaz varlığı konusunda dünyayı yanıltıyor"

Toplantıda, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in doğalgaz varlığı konusunda dünyayı yanılttığı belirtilirken, bölgede faaliyet gösteren bazı doğalgaz arama şirketlerinin birer birer geri çekildiği yönündeki iddialar da dile getirildi. Gazeteciler, dünya kamuoyuna aktarılması gereken önemli hususlardan birinin, Hristodulidis'in Türkiye Cumhuriyeti'ni yakından takip ettiği ve Türkiye Cumhuriyeti ile sıcak ilişkiler kuran devletlerin karşısındaki ülkelerle askeri ve mali protokoller imzaladığı yönündeki değerlendirmeler olduğunu ifade etti.

"KKTC'yi masadan kimse kaldıramayacak"

Türki Devletleri ile KKTC ilişkileri de toplantının önemli başlıklarından biri oldu. Şamil Ayrım, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin büyükelçilik açma sürecinin hızlandığını belirterek, Azerbaycan-Kıbrıs dostluk grubunun kurdurulduğunu söyledi.

Türkiye - Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım, sürecin doğal olduğunu ifade ederek, "Bizim açımızdan önemli olan moralimizi bozmayacağız. 50 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Bizim de çalışmalarımız var. Türk Devletleri Teşkilatı üyeliği önemli bir mesele. KKTC'yi masadan kimse kaldıramayacak dedik. Gerçekten de öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda son derece kararlı. Türkiye bunu başaracak, KKTC'yi en iyi seviyeye çıkaracağız" dedi.

"Karabağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor"

Türkiye-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Erdem ise açıklamasında, "Etki tepkiyi doğuruyor. Karabağ'daki gelişmelerle tanınmada uçak seferleri de gelecekti. Bizim dış politikadaki konumumuz çok farklı şekilde ilerliyor. Bu gelişmeler yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Egemen eşitlikten asla taviz verilmeyecek" vurgusu

Heyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğini belirterek, egemen eşitlikten asla taviz verilmeyeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs davasında ortaya koyduğu iradenin her platformda dile getirilmeye devam edileceği ifade edildi. Görüşmede ayrıca, son süreçte yaşanan gelişmelerin dünya basınına aktarılmasında medyanın rolünün önemine dikkat çekildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

