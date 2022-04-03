AK Parti heyeti, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindeki AK Parti heyeti muhtarlar ile bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış başkanlığında merkeze bağlı Bağpınar Köyünde düzenlenen köy muhtarları toplantısına katılan Milletvekili İbrahim Halil Fırat'a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yöneticileri eşlik etti.

Merkeze bağlı Bağpınar, Bozhöyük, Çobandere, Güzelyurt, Hacıhalil, Hasankendi, Karakoç, Ovakuyucak, Lokman, Paşamezra, Taşpınar, Tecir, Yazıca ve Yazlı Köyü muhtarlarının katıldığı bir araya gelme programında köylerin sorunları ele alındı.

Muhtarlardan köylerin sorunlarının tek tek dinlendiği programda konuşan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "AK Parti olarak elimizde yapılacak olan çalışmalar büyük önem veriyoruz. Bugün de Bağpınar Bölgesinde 14 muhtarımızın katılımıyla toplantımızı yapıyoruz.

Bu vesile ile merkez ilçemizdeki, taşradaki köylerimizdeki bütün çalışmalar elbette ki yükümüzü sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Ben katılan bütün muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum

Köylerimizdeki kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke gibi temel hizmetlerde merkez ilçemiz yüzde 99 oranında tamamlanmış durumda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'nın talimatıyla şehirlerde ne varsa köylerde de o olacak sözü gerçekleşmiş durumdadır. Ancak sürekli zaman değişiyor, beklentiler değişiyor, hizmet kalitesi değişiyor, bizde halkımızın hizmetkarı olarak vatandaşlarımızın taleplerine cevap vermeye, onların taleplerini ilgililere ulaştırmaya ve bunları yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Bu noktada yoğun gayret gösteren il genel meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN