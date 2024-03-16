AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa\'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum'a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve milletvekilleri eşlik etti. Kurum'u Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziya, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Program sonunda ise Başkan Ziya Kurum'a tarihi kitaplar hediye etti.

16.03.2024 23:31  Güncelleme: 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Bayrampaşa'ya yaklaşık 50 bin metrekare bir millet bahçesini kazandırdık. Bayrampaşa'da nerede bir mülkiyet problemi varsa bu problemleri giderme anlayışıyla çalıştık. Biz Bayrampaşa'nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da Türkiye Bosna Sancak Derneği'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında Kurum'a Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar ve milletvekilleri eşlik etti. Kurum'u Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziya, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Program sonunda ise Başkan Ziya Kurum'a tarihi kitaplar hediye etti.

"Bosnalı kardeşlerimizle kökü maziye dayanan bir bağımız var"

Ziyareti sırasında konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Bizim Bosnalı kardeşlerimizle kökü maziye dayanan bir bağımız var. Bu bağ her zaman en güçlü seviyede oldu. Boşnak kardeşlerimiz her zaman bizim için birliğin beraberliğin ve bereketin vesilesi oldular. Gerek İstanbul'umuza, gerek ülkemizde, gerekse dünyanın pek çok yerinde yaşayan tüm kardeşlerimize sevgilerimizi ve muhabbetlerimi iletiyoruz. İstanbul gönül coğrafyamızın her rengini her güzelliğini gönlünde barındıran, Balkanların, Kafkasların, Asya'nın, Avrupa'nın, Anadolu'nun her bir köşesinden kokusunu bağrında taşıyan bir şehrimizdir. Bu şehirde bizi biz yapan değerlerden en önemlisi de bu birlik ve beraberlik ruhu olsa gerek. Bizler her zaman bu kültürel çeşitliliğin büyük bir zenginlik olduğunu düşünüyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bizim tek bir derdimiz tüm kültürlerimizi burada bir arada tutup huzur ve kardeşlik hukuku içerisinde yaşatmaktır" dedi.

"İstanbul'umuzun kardeşlik hukukunu 1 Nisan'da çok daha yukarılara taşıyacağız"

Derneğin faaliyetleri hakkında konuşan Kurum, "Bu dernek çatısı altında yapılan faaliyetlerin hepsini takdirle izledik. 1 Nisan itibariyle de çok daha güzellerini kıymetli başkanım ve dernek üyelerimizle birlikte yapacağız. Burada binlerce yıllık kültürleri bu coğrafyada en güzel şekilde yaşatmayı gaye ediniyoruz. Derneğimiz kütüğü sadece Boşnak olan değil, ihtiyaç sahibi tüm gençlerimize, çocuklarımıza ve 800 ailemize destek oldu. Deprem olduğunda tüm soydaşlarımız yine bizi o gün yalnız bırakmadı ve 85 milyon vatandaşımızla birlikte tek yürek olduk. Hep birlikte deprem bölgesine gittik. Deprem bölgesindeki afetzede kardeşlerimizin elini tuttuk. Konteynerler, çadır kent, kalıcı okulların yapımı anlamında da derneğimiz çok önemli faaliyetler yürüttü. Biz böyle güçlü bir ülkeyiz. Zor zamanda bir olmayı, beraber olmayı, kardeş olmayı bilen bir milletiz. Bu değerlerimizle birlikte de tüm dünyaya meydan okuyan nerede bir mazlum varsa o mazluma el uzatan anlayışla çalışıyoruz. Selçuklu Payitahtı Osmanlı başkenti İstanbul'umuzun kardeşlik hukukunu 1 Nisan'da çok daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

"Bayrampaşa'nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız"

"Biz önce milletin ihtiyaçlarını dinleyen ardından da o ihtiyaçları gidermek için eser üreten tarafta olacağız" diyen Kurum konuşmalarını şöyle sürdürdü:

"Trafik çilesi artık son bulsun. İnsanımız evine huzurla gitsin. Biz hiçbir zaman iftiralar ve polemikler tarafında olmadık. Hiçbir zaman o dedikoduların tarafı bizim yolumuz olmayacak. Biz önce milletin ihtiyaçlarını dinleyen ardından da o ihtiyaçları gidermek için eser üreten tarafta olacağız. İstanbul'umuzun şu 5 yılda düşmüş olduğu fetret dönemini hep birlikte bitirerek yeniden yükselişini yeniden dirilişini Boşnak kardeşlerimizle birlikte başlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla Bayrampaşa'ya yaklaşık 50 bin metrekare bir millet bahçesini kazandırdık. Bayrampaşa'da nerede bir mülkiyet problemi varsa bu problemleri giderme anlayışıyla çalıştık. Biz Bayrampaşa'nın yarınları için hep mücadele eden tarafta olacağız. Beni aradığınız her zaman bulabileceğiniz, dertlerinizi anlatabileceğiniz, zor zamanınızda İBB başkanı benim yanımda diyeceğiniz bir anlayışla göreve geleceğiz. Sandığa gittiğinizde 5 yıllık süreçte İstanbul'da çözüm adına hiçbir iş yapmayan, ehliyetsiz liyakatsiz bir ekiple işte 5 yıllık süreçte ülkenin 81 ilinde hizmet etmiş İstanbul'un 39 ilçesinde eseri olanları oylayacaksınız. Bu seçim aynı zamanda Balkan coğrafyasının seçimi olacak. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle 31 Mart'ta hepimiz sevineceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa, İlknur Kovaç, Murat Kurum, Bayrampaşa, AK Parti, İstanbul, Türkiye, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:06 Süper Lig’de görülmemiş olay Beşiktaş’ın penaltısı neden iptal oldu Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu?
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
23:55 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisi ’izole hastalar’ nedeniyle kapatıldı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:44 Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü
22:22 Kara Kartal’a sahasında soğuk duş Beşiktaş, Antalyaspor’a 2-1 yenildi Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 00:31:00. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement