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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un durdurulduğunu söyledi - Son Dakika
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un durdurulduğunu söyledi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un son 5 yıldır hak ettiği hizmetleri alamadığını ve mevcut yönetimin bilinçli bir şekilde İstanbul'u durdurduğunu söyledi. Kurum, kentsel dönüşüm seferberliği başlatacaklarını ve trafik sorununu çözeceklerini belirtti.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul\'un durdurulduğunu söyledi
17.01.2024 - 20:39,
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Bizim derdimiz, İstanbul'umuza 5 yıldır verilmeyen, ama sonuna kadar hak ettiği o hizmetleri verebilmektir. Mevcut İBB yönetimi tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bu çözümsüzlük ortamını tamamen dağıtmak gibi bir sorumluluğumuz var. İstanbullulara sesleniyorum. Bunlar bilinçli bir programla, kasıtlı bir şekilde İstanbul'u durdurdular" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Kurum, Esenler'de muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı'nda bir araya geldi. Kurum burada, mevcut yönetimi eleştirerek bilinçli programla kasıtlı bir şekilde İstanbul'un durdurulduğunu söyledi. İstanbul'un trafik sorununa da değinen Kurum, ulaşım sorununu bitireceklerini belirtti. Kurum ayrıca, kentsel dönüşüm seferberliği başlatacaklarını da anlattı.

"Bizim derdimiz, İstanbul'umuza 5 yıldır verilmeyen ama sonuna kadar hak ettiği hizmetleri verebilmektir"

Program çerçevesinde açıklamada bulunan Kurum, "Esenlerimizde; Türkiye'nin ilk akıllı şehrinin adımları atılıyor. Esenler'e her geçen gün yeni yeşil alanlar kazandırılıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri burada yaşatılıyor. Kentsel dönüşüm uygulamalarının en iyi modeli burada yükseliyor. Hizmette, eserde yenilik ve öncü hizmetler burada hayat buluyor. Şunun altını önemle çiziyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu son 5 yılda; hizmet ve eser anlamında Esenler belediyemizle dahi yarışamaz, yanından bile geçemez. Çünkü belediyecilik dert ister, aşk ister, sevda ister. Biz 5 yıl boyunca Tevfik başkanımızla bu dertle çalıştık, aynı aşkla mücadele ettik. Hep ne diyoruz? Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Bir elimizle İstanbul'un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yaparken; bir elimizle milyonlarca metrekare millet bahçesini ve yeşil alanı İstanbullulara kazandırdık. Bir taraftan trafik sıkışıklığını bitirecek ulaşım hamleleri yaparken, diğer taraftan altyapı yatırımları yaptık. Bir yandan İstanbul'un gençleri için yeni tesisler açarken, diğer yandan Atatürk Kültür Merkezimiz gibi kültür sanat alanlarını milletin hizmetine sunduk. Mevcut yönetim sadece seyrederken biz; şantiye alanlarında sabahladık. Geceler boyu süren planlamalar yaptık. Gündüzlerimiz bu planları icra ederken geçti. Bu şehrin her yerinde yüzlerce temel attık, yüzlercesinin de açılışını yapmanın şerefine eriştik. Her anımız, bu şehrin geleceğini tasarlamakla, her dakikamız bu şehrin kadınlarını, gençlerini, yaşlılarını; yediden yetmişe bütün İstanbulluları mutlu etmenin gayretiyle geçti. Bizim derdimiz, İstanbul'umuza 5 yıldır verilmeyen, ama sonuna kadar hak ettiği o hizmetleri verebilmektir. Mevcut İBB yönetimi tarafından bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bu çözümsüzlük ortamını tamamen dağıtmak gibi bir sorumluluğumuz var. İstanbullulara sesleniyorum. Bunlar, bilinçli bir programla, kasıtlı bir şekilde İstanbul'u durdurdular" dedi.

"Kentsel Dönüşüm Seferberliği başlatacağız"

Kentsel dönüşüm ve trafik sorununa değinen Kurum, "İstanbullular gittiğimiz her yerde tek şey söylüyorlar. İstanbul'un depreme hazırlanması gerektiğini, hayatı çekilmez hale getiren trafik çilesinin artık bir kriz olduğunu ifade ediyorlar. Biz göreve gelir gelmez, kentsel dönüşüme dair adımlarımızı; bu şehrin en riskli bölgelerinden başlayarak uygulamaya geçeceğiz. Her ilçemizde, her mahallemizde; kimlikli, güçlü, yerinde, gönüllü ve hızlı bir Kentsel Dönüşüm Seferberliği başlatacağız. Trafik çilesini, toplu ulaşımdaki sorunları süratle çözeceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar durmayacağız. Bu güzel şehri baştan aşağı afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Annelerimizin, yavrularımızın yüreğindeki endişeyi, korkuyu söküp atacağız. Bu şehrin yollarında, caddelerinde ulaşım çilesini bitirene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, duraksamayacağız. Her İstanbullunun hayatından 3,5 yıl çalan trafik çilesini tamamen bitireceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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