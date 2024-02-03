AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye\'de seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Alemdağ Caddesi'nde kurulan AK Nokta'yı ziyaret etti. Kurum, "Afetlere dirençli bir İstanbul yapacağız. Nasıl Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye'de yaptıysak, 39 ilçede de milletimizle el ele vereceğiz. İmar problemi kalmayacak" dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte Alemdağ Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bulunan AK Nokta'yı ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kurum, "Ümraniyeli kardeşlerim. Bu coşkunuz, kardeşliğiniz için, bizi bir evladınız gibi bağrınıza bastığınız için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşıyız. Ümraniye, 31 Mart'a hazırım diyor. Ümraniye, 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyor. Biz, Ümraniye'yi evimiz biliyoruz. Ümraniye'de güzel hayallerin peşinden koşuyoruz. Sevginiz için gece gündüz çalışacağız" diye konuştu.
"İSTANBUL'UN GÜNDEMİNDE OLMAYAN HİÇBİR İŞ BİZİM DE GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK"
Kurum, şöyle devam etti:
"15 gün önce adaylığımız ilan edildikten sonra İstanbul'un her ilçesine gittik. Vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Gördük ki, İstanbul değişim istiyor. İstanbul yarı zamanlı belediyecilik istemiyor. Boş zamanlarında belediyeye uğrayan bir anlayış istemiyor. İstanbul el ele, omuz omuza kardeşlik, sevgi ve ilgi istiyor. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş bizim de gündemimizde olmayacak. İstanbul'un makus talihini Ümraniye ile değiştireceğiz. Bizi çalışırken göreceksiniz. Biz sadece çalışacağız. İstanbul'un her mahallesinde, sokağında İstanbullular hep illallah etmiş. Ama umut var, heyecan var, sevgi var. Ümraniye biliyor ki, 31 Mart'ta fetret devri bitecek, yeniden yükseliş başlayacak. İstanbul gümbür gümbür, Ümraniye gümbür gümbür geliyor."
"İSTANBUL'UN EVLADI, KARDEŞİ OLMAYA SÖZ VERİYORUZ"
Afetlere dirençli bir İstanbul yapacaklarını söyleyen Kurum, "Nasıl Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye'de yaptıysak, 39 ilçede de milletimizle el ele vereceğiz. İmar problemi kalmayacak. Bu dönüşüm sürecini kıymetli başkanımız ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte tamamlayacağız. Dert, insanı yollara düşürürmüş. Biz de o yüzden Ümraniye'nin yollarında olacağız. İstanbul'un evladı, kardeşi olmaya söz veriyoruz. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.
YILDIRIM: 31 MART'TA İSTANBUL MURADINA ERECEK
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın adayı olan Murat Kurum'u başkan yapmaya hazır mısınız? Bu sözünü bilmez adamlardan kurtulmaya tamam mı? Kapı kapı dolaşmaya var mısınız? Heyecanımız ve bugünkü coşkumuzla İstanbul'umuz 31 Mart'ta muradına erecek inşallah. Hepinize teşekkür ediyoruz" dedi.
Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi ve hediye etti. Şarkıda İstanbul'a ve tarihi değerlerine vurgu yapılırken, klipte Murat Kurum'un samimi görüntüleri ve İstanbul manzaraları yer aldı. Kurum da şarkıyı yayınlayarak "Teşekkürler Orhan baba" dedi.
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli operasyonla yakalandı. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucunda, terör örgütüne bağlı failler ile bu eylemle ilişkili olduğu değerlendirilen zanlılar tespit edildi. Operasyon sırasında adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tarihlerini açıkladı. SSK emeklileri için 6 Şubat, Bağ-Kur emeklileri için ise 7 Şubat tarihinde fark ödemeleri gerçekleştirilecek.
Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ablası Mualla Özen, hayatını kaybetti. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, cenazenin İzmit'te ikindi namazına müteakip kaldırılacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde kavga eden kadınların görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Saç saça baş başa kavga eden kadınlardan birinin olay anında üstünün yırtılması ve göğüslerinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul taksiye binen bir yolcu, taksimetre ücretini ödemeyi reddetti. Araçtan inen kadın, taksiciye saldırmaya başladı ve cep telefonuyla görüntü çekti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın, çevreden geçenlerin müdahalesine rağmen sakinleşmedi ve taksiciye küfürler etti.
Son dönemde babasına yönelik iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden istifa etti. Koltuğa Fatih Karahan'ın oturduğunun duyurulduğu karar metnindeki "Görevden alındı" şeklindeki ifade dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Ümraniye'de seçim çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?