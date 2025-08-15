AK Parti İl Başkanı Erdem: "Ailemize katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi ile ilgili açıklama yapan AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem,"AK Parti ailemize katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Son günlerde Aydın ve ülke gündeminde geniş yankı uyandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesi ile ilgili, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem açıklamalarda bulundu. Başkan Çerçioğlu'nun partilerine geçmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden İl Başkanı Erdem; "Güzel Aydın'ımızın Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti ailemize katılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizler, 'Birlikten güç doğar' inancıyla, bu aziz milletin değerlerini, devletimizin bekasını ve ülkemizin geleceğini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışın temsilcileriyiz. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek çıktığı bu kutlu yolda;, millet iradesini her şeyin üzerinde tutmuş, vesayet zincirlerini kırmış, siyaseti milletin emrine vermiştir. Bu dava, şahıslar ve makamlar için değil, 85 milyonun huzuru, refahı ve onuru için vardır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi vesayet zincirlerini kırdık. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Belediyecilik, AK Parti'nin kurucu vizyonunun en güçlü alanlarından biridir. İstanbul'da başlayan 'hizmet belediyeciliği' ve 'gönül belediyeciliği' anlayışımız, bugün ülkemizin dört bir yanında altyapıdan çevre yatırımlarına, şehircilikten sosyal projelere kadar millet odaklı hizmetin markası haline gelmiştir. Özlem Hanım'ın yerel yönetimdeki tecrübesi, halkla kurduğu güçlü bağ ve hizmet azmi, AK Parti'nin vizyonu, istikrarı ve güçlü belediyecilik anlayışı ile birleştiğinde Aydın'ımıza değer katacaktır. Bu katılım, AK Parti'nin sadece bir siyasi parti değil, milletin ortak iradesinin, birlik ve beraberliğinin adresi olduğunu gösteren en net mesajdır" dedi.

"Yolumuz bir, gönlümüz bir, davamız bir olsun"

Partilerine katılan tüm başkanlara 'hoşgeldiniz' diyen Başkan Erdem, açıklamasının devamında "Bugün ayrıca Yenipazar, Söke ve Sultanhisar belediye başkanlarımızın da AK Parti ailemize katılımıyla Aydın'ımızda birlik ve beraberlik duygusu daha da güçlenmiştir. İlçelerimizin gelişimi, halkımızın refahı ve Aydın'ımızın geleceği için bu güç birliği büyük bir adım olacaktır. Ayrıca ifade etmek isterim ki bu kapı ülkemize ve medeniyetimize hizmet etmek isteyen herkese açıktır, Aydın için ilk günkü heyecanla 24 senedir çalışan bizler, oluşan yeni sinerji ile daha güçlü adımlarla yürüyoruz. Bugün 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkemizle, 2023 hedeflerinden Türkiye Yüzyılı vizyonuna uzanan bu kutlu yürüyüşte, Aydın'ımız için yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfada ayrılık yok, birlik var. Ötekileştirme yok, kucaklaşma var. Dar hesaplar yok, büyük Türkiye ideali var. Memleketimize, medeniyetimize yapacağımız katkıların heyecanı var. Hoş geldiniz Özlem Hanım. Hoş geldiniz Yenipazar, Söke ve Sultanhisar belediye başkanlarımız. Yolumuz bir, gönlümüz bir, davamız bir olsun. Aydınımız için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN