Ak Parti İl Başkanı Gürkan\'dan Karacabey ve Yenişehir\'e müjde

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İyi Parti'den Ak Parti'ye geçen ve rozetleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i makamlarında ziyaret edip bu ilçelere daha fazla yatırım sözü verdi.

Başkan Davut Gürkan millete hizmet derdini taşıdıklarını belirterek "Biz AK Parti olarak milletimize hizmet derdindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte bizler hem Karacabey'e hem Yenişehir'e daha fazla nasıl hizmet edebiliriz, bununla dertleneceğiz" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve teşkilatları ziyaret eden AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan daha sonra Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve teşkilatlar ile bir araya geldi.

AK partiye geçen Karacabey ve Yenişehir Belediyelerini ziyaret eden Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, " Öncelikle hayırlı olsun. Bugün Karacabey ve Yenişehir'de Belediye Başkanlarımızı ziyaret ettik. Belediye başkanlarımıza teveccüh ve tercihleri için teşekkür ediyoruz. Biz AK Parti olarak milletimize hizmet derdindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte bizler hem Karacabey'e hem Yenişehir'e daha fazla nasıl hizmet edebiliriz bununla dertleneceğiz. Teşkilatlarımızla birlikte hareket ederek bu süreçte hep birlikte beklenilen hizmetleri vatandaşımızla buluşturma gayreti içinde olacağız" diye konuştu. - BURSA