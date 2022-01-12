AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesini eleştirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca iğne deliğinden geçecek kadar somut bir iş yapmadı. Göz boyamaktan bir türlü hizmete sıra gelmedi." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, teşkilat çalışmalarına yönelik 2022 hedeflerinin masaya yatırıldığı yılın ilk genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in yeni yıla girerken 33 aydır ve 2021 yılında ne yaptıklarını anlatamadığı bir açıklamaya imza attığını belirtti.

Sürekli, şunları kaydetti:

"Baştan sona 'cek, cak...' Bundan öteye geçemediler. Harmandalı çöp meselesi, toprak kayması, kentsel dönüşüm yok, Uzundere mağdurları yok, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi ve Ege Mahallesi rantsal dönüşüm tartışmaları yok. Trafik, alt yapı, koku çözümü yok, borçları neden yaptıkları ve nasıl ödeyecekleri bilgisi yok. Bu da demek ki 2022'de de İzmir'e hizmet yok. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 3 yıla yaklaşan hizmet dönemi boyunca iğne deliğinden geçecek kadar somut bir iş yapmadı. Göz boyamaktan bir türlü hizmete sıra gelmedi. 2022 için yeni hedefler duymak isterdik ama vaatleri askıda kalınca zor tabi. Cafcaflı ama işlevsiz işlerle gündem yarattılar. Özellikle, depremle birlikte daha da önem kazanan kentsel dönüşümle ilgili içi boş, tartışmalı ve algı yönetmeye dönük reklam atakları dışında ortada bir şey yok. Uzundere dönüşümü kangren oldu. Mağdurların çığlığına da kayıtsız kaldılar. Keza, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde de sular durulmuyor. Plan değişiklikten ısrarla kaçıyorlar. Ege Mahallesi'nde Roman vatandaşlarımızı hiçe saydıkları 'sürgün dönüşüm' projeleri tek elle tutulur işleri. Ama, oradaki temel üzerinde de sadece rantın yükseleceği aşikar. Yapamayacaklarsa, biz yaparız demiştik yine diyoruz."

"Kötü yönetimlerinin doğal sonucu olarak ortaya çıkan borç yükünün tıpkı Seferihisar gibi Büyükşehir Belediyesi'ni de iflasın eşiğine getirdiğini" savunan Sürekli, yürütecekleri çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Saha çalışmalarının 2022 yılında da katlanarak devam edeceğini vurgulayan Sürekli, "Uzandığımız el, şimdiye kadar olduğu gibi mutlaka tutulacak. Sıktığımız el, çaldığımız kapı sayısını katlayacağız. Milletimizle kurduğumuz gönül bağıyla geçirdiğimiz 19 yıldır ki başarılarımız bunun ürünü. Duruşumuz ve hizmet aşkımızdan hedeflerimizden taviz yok. Yaptıklarımızı ve yerel iktidarın yapamadıklarını vatandaşlarımıza birebir anlatmaya devam edeceğiz. Söylenenlere, beklentilere kulak verecek, dikkate alacak ve gereğini yapacağız."