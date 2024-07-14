AK Parti İl Başkanı Makas'tan 15 Temmuz mesajı: "Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir... - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Makas'tan 15 Temmuz mesajı: "Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir...

AK Parti İl Başkanı Makas\'tan 15 Temmuz mesajı: "Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir...

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaparak, Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyduğunu ve gelecek kuşaklara örnek olacak bir direniş sergilediğini belirtti. Makas, Türk milletinin her türlü saldırı ve kalkışmayı ortadan kaldırma inancına, cesaretine ve imanına sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.

14.07.2024 14:28
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AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Makas, "Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir direniş sergiledi. Büyük Türk Milleti, imkan ve şartlar ne olursa olun kendisine karşı yapılan tüm saldırı ve kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanca, cesarete ve imana sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Makas yayınladığı mesajda şu ifadeleri dile getirdi:

"Aziz milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden, milli iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden tam sekiz yıl geçti. 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz, demokrasiye ve milli iradeye yönelik hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ancak milletimizin azmi, kararlılığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu sayesinde bu karanlık plan bertaraf edildi. O gece, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olan milletimiz, tankların, topların, uçakların ve helikopterlerin karşısına imanıyla ve inancıyla dikildi. Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir direniş sergiledi. Büyük Türk Milleti, imkan ve şartlar ne olursa olun kendisine karşı yapılan tüm saldırı ve kalkışmaları, 15 Temmuz'da olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanca, cesarete ve imana sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, bağımsızlığımız ve demokrasimiz için mücadele verip şehit olan 251 kahramanımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ise şükranlarımı sunuyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Makas'tan 15 Temmuz mesajı: 'Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir... - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Makas'tan 15 Temmuz mesajı: "Demokrasiye sahip çıkmak için canını ortaya koyan bu aziz millet, gelecek kuşaklara örnek olacak bir... - Son Dakika
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