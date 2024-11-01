AK Parti İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti İl Başkanı\'ndan CHP\'ye Sert Eleştiriler

Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'nin düzenlediği mitinge katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı eleştirerek, terör soruşturmasını itibarsızlaştırmaya yönelik davranışlar sergilendiğini ifade etti.

01.11.2024 15:04  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK terör örgütüne üye olduğu suçlamasıyla tutuklanması sonrası CHP'nin miting çağrısına uymayıp, katılmayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için "Kendilerine milliyetçi seçmeni kandırmak vazifesi verilen birkaç CHP belediyesi haricindekiler, terör soruşturmasını itibarsızlaştırmak için işaret edilen yere koşturmuşlardır" yorumunda bulundu.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, önceki gün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanması ve ardından yerine kayyım atanması sonrası CHP, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda belediye başkanları ve milletvekillerinin de katıldığı bir halk buluşması gerçekleştirdi.

Gözlerin çevrildiği buluşmaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal katılmadı.

Başkan Şahin, partisinin her hafta gerçekleştirilen olağan basın toplantısında konuştu. Başkan Köksal'ın mitinge katılamamasını değerlendiren Başkan Şahin şunları söyledi:

"Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken, terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken kent uzlaşması formülüyle terör örgütüne terk edilmiştir. Terör örgütü mensuplarıyla görüşme yoğunluğu ve sayısı Kandil baronlarını bile kıskandıran başkanı hakkında yürütülen soruşturma aleyhine bir kampanya başlatılması manidardır. Kent uzlaşısı ile aslında terör ve terör örgütü ile bir uzlaşma ve paylaşma iradesinin kastedildiği ortaya çıkmıştır. Kendilerine milliyetçi seçmeni kandırmak vazifesi verilen birkaç CHP belediyesi haricindekiler, terör soruşturmasını itibarsızlaştırmak için işaret edilen yere koşturmuşlardır. Belediyecilik, sadece belediyeciliktir."

Öte yandan, Başkan Köksal ise mitinge katılmamasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediye Başkanı, Yerel Haberler, Burcu Köksal, Turgay Şahin, Ahmet Özer, Güvenlik, Politika, Esenyurt, AK Parti, Belediye, 3-sayfa, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı'ndan CHP'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.