AK Parti İl Başkanı Ocak: 'DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır' - Son Dakika
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Politika

AK Parti İl Başkanı Ocak: 'DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır'

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, Diyarbakır ve Mardin sınırında çıkan yangına ilişkin DEM Parti'nin iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ocak, 'DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır' dedi.

24.06.2024 21:43
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AK Parti İl Başkanı Ocak: " DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır"

DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, Diyarbakır ve Mardin sınırında çıkan yangına ilişkin DEM Parti'nin iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ocak, "DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te 15 kişinin yaşamını yitirdiği anız ile örtü yangını ile ilgili DEM Parti'nin yaptığı açıklamaya AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak tepki gösterdi.

Çınar ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Ocak, "Öncelikle söz konusu yangında hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza, bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifalar diliyoruz. Yangının meydana geldiği tarihten itibaren oluşturulmaya çalışılan ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışılan bir algı söz konusu. Nedir bu algı? Devlet ve hükümet yangının çıktığı andan itibaren yangına müdahale etmedi, vatandaşın yanında olmadı, başkaları yangına müdahale etti ve vatandaşın yanındaydı. Ben biraz sonra beyan edeceğim hususlarla bunun gerçek olmadığını, bir algı oluşturulmaya çalıştığını sizlere ifade etmek istiyorum. Öncelikle DEM Parti'nin resmi hesabından 21 Haziran 2024 tarihinde yazıyı okumak istiyorum. 'Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanlarımız, milletvekillerimiz yangının başladığı andan itibaren yangının devam ettiği sürece bölgeye intikal etmişlerdir. Saatlerce süren yangına karada müdahale yetersiz kalmaktadır. Gerekirse uluslararası yardım talep edilmektedir' Aynı gün saat 15 civarında yine DEM Partisi resmi hesabından 'Bu facia bir daha gösterdi ki yaşanan hiçbir felakette ve faciada devlet ve iktidar halkın yanında değildir' Şimdi değerli arkadaşlar, biz sosyal medyada, medyada trolleri, gerçek olmayan kişilerin beyanlarını dikkate almıyoruz. Fakat resmi hesaptan, DEM Parti'nin resmi X hesabından yapılan bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Ocak, "Yangın 20 Haziran 2024 tarihinde saat 20.15'te meydana geldi. 20.15'te meydana gelen yangın bölgesi Köksalan Mahallesine önce ilçe kaymakamımız ardından da ilçe başkanımız yaklaşık 23.00 civarında yani 40 dakika sonra olay mahalline varmışlardır. Olay mahalline varıldığı an itibaren, valilikçe devletin bütün kurumları, tarım olsun, orman olsun, AFAD olsun, bütün kamu, devlet kurumları, bütün ekipmanlarıyla ve ekipleriyle yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. İl valimiz saat 23.30'da, AK Parti İl Başkanı olarak da saat 00.00'da Köksalan Mahallesi'nde yangın mahallindeydim. Yaklaşık 00.30 civarında valimiz yangının kontrol altına alındığıyla ilgili ilk basın açıklamasını sizlere yaptı. Sizler de hepiniz oradaydınız zaten. Saat 01.00'e doğru da ikinci basın açıklamasını yaparak yangının tamamen kontrol altına aldığını belirtmişti. Şimdi biraz önce beyan etmiş olduğum gibi X hesabında şunu söylüyorlardı. Onlar yoktu, biz vardık. Bakın DEM Parti'nin bütün sosyal medya hesaplarına, büyükşehir belediye başkanlarının, ilçe belediye başkanlarının, bütün yetkililerinin, 02.45'ten önce hiçbir resimleri yok. Biz görmedik. 02.45'ten önce olay mahalline gelmediler. 02.45'te olay mahalline geldiklerinde zaten 01.30'da valimizin de ifade ettiği gibi bütün yangınlar kontrol altına zaten alınmıştı. O yüzden meydana getirilmek istenen algıyı kabul etmiyoruz. Gerçeğe aykırı olarak kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan hükümetin ve devletin yangının başladığı anda olay yerinde olmadığıyla ilgili beyanları gerçeğe aykırıdır, gerçek değildir, kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yaptığı açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını dile getiren Ocak, "Diyarbakır Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu 21 Haziran 2024'te saat 01.56'da bir paylaşım yapıyor. Diyor ki; devletin hiçbir kurumu, hükümetin hiçbir yetkilisi yangın alanında yoktur. Bununla ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Bakın, konuşan kişi herhangi bir kişi değil. Bu milletin seçtiği bir vekil. Hepiniz basın mensubu olarak olay mahallindeydiniz. Saat 00.30'da ve saat 01.30'da doğru vali beyin iki tane açıklamasını sizler dinlediniz ve bunu kamuoyuyla paylaştınız zaten. Bu kadar her şey ortadayken, bir milletvekili nasıl yangın başladığı anda itibaren biz kimseyi görmedik diyebiliyor. Bunu da lütfen kendisine sormanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Ocak: 'DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır' - Son Dakika

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