AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 28 Şubat darbesiyle ilgili açıklama yaptı

Politika

AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 27 yıl önce gerçekleşen 28 Şubat darbesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Denizli'de Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, 27 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. İl Başkanı Güngör, açıklamasında, "28 Şubat darbesi, insan haklarına, temel özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve milletimizin değerlerine karşı yapılan kabul edilemez bir müdahaledir. Bu darbeyle dini bütün insanlar hedef gösterilmiş, cezalandırılmış, yüzbinlerce gencin eğitim hakkı katsayı ve başörtüsü engeliyle gasp edilmiş ve Anadolu'nun evlatları ötekileştirilmeye çalışılmıştır. Milletimiz bu darbeci zihniyete en büyük cevabını bizzat AK Parti'yi kurarak ve aralıksız şekilde iktidarda tutarak vermiştir. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbeci zihniyetle mücadele edilmiş, 28 Şubat'ın ortaya çıkarttığı mağduriyetler giderilmiştir. Milletinin verdiği emanete ne pahasına olursa olsun sahip çıkan AK Parti, demokrasi dışı unsurlara tenezzül edenlere karşı her zaman mücadele etmiştir. Bugün artık 28 Şubat'ın kendisi de, onu tertip edenler de tarihin derinliklerine gömülmüştür. Ancak ne yazık ki, hem siyasiler hem de farklı kesimler arasında hala yeni 28 Şubat'lar hayal edenlerin varlığını üzülerek görüyoruz. Milletimizin verdiği dersi anlamayan bu darbeci zihniyete karşı tekrar 28 Şubat'lar yaşanmaması için var gücümüzle son nefesimize kadar mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"Hedef bin yıllık temel değerlerdi"

28 Şubat'ta millet düşmanları ile müştereken 'bin yıllık' temel değerlerin bütünüyle çökertmek amacıyla yaptıkları organize bir yıkım operasyonu olduğunu belirten İl Başkanı Güngör, "Milli iradenin idareye dönüşerek ekonomide, yönetimde, demokraside, toplumsal barışta, gelir dağılımında iyileşmelerin başladığı bir dönemde Türkiye'nin yolu kapatılmak, yürüyüşü engellenmek istenmiştir. Ülkesi, devleti, milleti ile Türkiye'nin kendi dünyasına ve değerlerine dönmesinden kendi zemininde kendi tarihi ve hayati amaçlarına yönelmesinden rahatsız olan vesayet odakları, asker, yargı, siyaset, medya, iş çevreleri ve kimi sözde sivil toplumdaki iş birlikçileri ile bir dizi yasa dışı ve gayrimeşru uygulamayı zorbaca devreye soktular. 28 Şubat siyasi iradeyle birlikte Türkiye'nin ekonomik birikimlerine, yaşama heyecanına, inanç değerlerine, demokrasi irade ve talebine, eğitime, sağlığa, özgür basına, haber alma özgürlüğüne, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize, geleceğimize yapılmış bir darbedir. Milletimiz sabrı, feraseti, dirayeti ile 'bin yıl süreceği' iddia edilen zalim kuşatmanın zincirlerini kısa zamanda kırmış, faillerinin boynuna dolanmıştır." dedi. - DENİZLİ