AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladı

Politika

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "Bu raporda son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde yükselmekte olan İslam karşıtlığını kayıt altına aldık ve herkese karne dağıtma heveslisi olan Avrupa'nın kendi karnesini çıkarttık, önlerine koyacağız." dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan Hasan Basri Yalçın, insan hakları ve demokrasi gibi kavramların bilerek içinin boşaltıldığının ve görmezden gelindiğini söyledi.

Dünya siyasetinde güvenlik endişelerinin yükseldiğini ve özgürlükler meselesinin hafife alınır hale geldiğini ifade eden Yalçın, "Ancak biz AK Parti'yiz. En kaotik dönemlerde dahi insan haklarına değer vermekten hiç geri durmadık, durmayacağız." dedi.

Yeni ve sivil bir Anayasanın gerekliliğine inandıklarını, bunu en demokratik ve katılımcı yöntemle hazırlamak istediklerini kaydeden Yalçın, "Anayasanın içeriğine dair herhangi bir dayatma yapmaksızın hazırlık sürecinin nasıl daha katılımcı ve uzlaşmacı formatta yapılabileceğini ele aldık." dedi.

İnsan hakları konusunu, sadece Türkiye temelinde ele almayıp, insan haklarına dair tüm dünyadaki gelişmeleri de kayda alıp raporlar hazırladıklarını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu raporlardan ilkinde, Avrupa'daki göçmen meselesini değerlendirdik. Avrupa'da göçmenlere yönelik kötü muameleyi rakamlarıyla ortaya koyduk. Yükselmekte olan aşırı sağla ilişkisini tartıştık. Bir başka raporda ise Avrupa'daki İslam düşmanlığını işledik. İngilizce olarak hazırladığımız bu raporda son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde yükselmekte olan İslam karşıtlığını kayıt altına aldık ve herkese karne dağıtma heveslisi olan Avrupa'nın kendi karnesini çıkarttık, önlerine koyacağız."

Yalçın, 77 yıldır İsrail'in ne tür suçlar işlediğini belgeleriyle ortaya koydukları raporu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını, Erdoğan'ın bunların kitaplaştırılması ve eğitimler vesilesiyle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdiğini aktardı.

Eğitim programının bu talimatın bir gereği olarak ortaya çıktığını söyleyen Yalçın, eğitim programlarına farklı formatlar halinde devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Türkiye'nin ve dünyanın insan hakları serüvenini tüm boyutlarıyla da ele almaya devam edeceklerini belirterek, "AK Parti'nin insan hakları siyaset belgesini ortaya koyarak, siyasetimizin temel ilke ve prensiplerini de ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.