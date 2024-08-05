AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladı

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını açıkladı. Rapor, son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde yükselmekte olan İslam karşıtlığını kayıt altına alarak, Avrupa'nın kendi karnesini çıkartmayı hedefliyor. Ayrıca, AK Parti'nin insan hakları siyaset belgesini ortaya koyarak, siyasetin temel ilke ve prensiplerini de açıklamayı planladıkları belirtildi.

05.08.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladıklarını belirterek, "Bu raporda son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde yükselmekte olan İslam karşıtlığını kayıt altına aldık ve herkese karne dağıtma heveslisi olan Avrupa'nın kendi karnesini çıkarttık, önlerine koyacağız." dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, parti genel merkezinde düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuşan Hasan Basri Yalçın, insan hakları ve demokrasi gibi kavramların bilerek içinin boşaltıldığının ve görmezden gelindiğini söyledi.

Dünya siyasetinde güvenlik endişelerinin yükseldiğini ve özgürlükler meselesinin hafife alınır hale geldiğini ifade eden Yalçın, "Ancak biz AK Parti'yiz. En kaotik dönemlerde dahi insan haklarına değer vermekten hiç geri durmadık, durmayacağız." dedi.

Yeni ve sivil bir Anayasanın gerekliliğine inandıklarını, bunu en demokratik ve katılımcı yöntemle hazırlamak istediklerini kaydeden Yalçın, "Anayasanın içeriğine dair herhangi bir dayatma yapmaksızın hazırlık sürecinin nasıl daha katılımcı ve uzlaşmacı formatta yapılabileceğini ele aldık." dedi.

İnsan hakları konusunu, sadece Türkiye temelinde ele almayıp, insan haklarına dair tüm dünyadaki gelişmeleri de kayda alıp raporlar hazırladıklarını söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu raporlardan ilkinde, Avrupa'daki göçmen meselesini değerlendirdik. Avrupa'da göçmenlere yönelik kötü muameleyi rakamlarıyla ortaya koyduk. Yükselmekte olan aşırı sağla ilişkisini tartıştık. Bir başka raporda ise Avrupa'daki İslam düşmanlığını işledik. İngilizce olarak hazırladığımız bu raporda son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde yükselmekte olan İslam karşıtlığını kayıt altına aldık ve herkese karne dağıtma heveslisi olan Avrupa'nın kendi karnesini çıkarttık, önlerine koyacağız."

Yalçın, 77 yıldır İsrail'in ne tür suçlar işlediğini belgeleriyle ortaya koydukları raporu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını, Erdoğan'ın bunların kitaplaştırılması ve eğitimler vesilesiyle kamuoyuyla paylaşılması talimatını verdiğini aktardı.

Eğitim programının bu talimatın bir gereği olarak ortaya çıktığını söyleyen Yalçın, eğitim programlarına farklı formatlar halinde devam edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Türkiye'nin ve dünyanın insan hakları serüvenini tüm boyutlarıyla da ele almaya devam edeceklerini belirterek, "AK Parti'nin insan hakları siyaset belgesini ortaya koyarak, siyasetimizin temel ilke ve prensiplerini de ortaya koymaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, AK Parti, AK Parti, Siyaset, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 01:03:45. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı Avrupa'daki İslam düşmanlığıyla ilgili rapor hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement