AK Parti İstanbul Gençlik Yaz Şöleni Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti İstanbul Gençlik Yaz Şöleni Coşkusu

AK Parti İstanbul Gençlik Yaz Şöleni Coşkusu
07.06.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Sultangazi'de düzenlediği Yaz Şöleni'nde gençlerle buluştu. Spor, sahne gösterileri ve çeşitli etkinliklerle dolu programda konuşan liderler, Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yaptı. Etkinlik fotoğraf çekimiyle sona erdi.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının "Yaz Şöleni" programı Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyu devam eden etkinliklerde spor aktiviteleri, çeşitli parkurlar, sahne gösterileri ve gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Coşkunun hakim olduğu programda gençler hem eğlendi hem de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, 81 il ve 922 ilçede teşkilatlanmış, Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin, AK Parti teşkilatlarının en büyük gücü olduğunu ifade eden İbiş, gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşte önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kentin 39 ilçesinden programa katılan gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının ortaya koyduğu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, yeni seçmen birimlerinin ve lise teşkilatlarının yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını, gençlerin eğitim hayatına, kişisel gelişimlerine ve gelecek planlamalarına katkı sunacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'ne daha güçlü hazırlanacaklarına dikkati çeken Özdemir, gençlerin görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını, gençlerle istişareyi artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de organizasyonda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, gençlerin enerjisi ve heyecanının "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine güç kattığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Mimar Sinan, Sultangazi, AK Parti, İstanbul, Politika, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Gençlik Yaz Şöleni Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 13:01:44. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Gençlik Yaz Şöleni Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.