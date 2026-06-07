AK Parti İstanbul Gençlik Yaz Şöleni Coşkusu

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının "Yaz Şöleni" programı Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyu devam eden etkinliklerde spor aktiviteleri, çeşitli parkurlar, sahne gösterileri ve gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Coşkunun hakim olduğu programda gençler hem eğlendi hem de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, 81 il ve 922 ilçede teşkilatlanmış, Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin, AK Parti teşkilatlarının en büyük gücü olduğunu ifade eden İbiş, gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşte önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kentin 39 ilçesinden programa katılan gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının ortaya koyduğu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, yeni seçmen birimlerinin ve lise teşkilatlarının yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını, gençlerin eğitim hayatına, kişisel gelişimlerine ve gelecek planlamalarına katkı sunacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'ne daha güçlü hazırlanacaklarına dikkati çeken Özdemir, gençlerin görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını, gençlerle istişareyi artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de organizasyonda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, gençlerin enerjisi ve heyecanının "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine güç kattığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından program fotoğraf çekimiyle sona erdi.