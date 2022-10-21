Arnavutköy'deki Halk Ekmek fabrikası önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile İBB yetkilisi arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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Arnavutköy'deki Halk Ekmek fabrikası önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile İBB yetkilisi arasında gerginlik yaşandı

21.10.2022 15:16

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy'de bulunan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığını iddia ederek fabrika önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası Kabaktepe'nin yanına giden İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, fabrikayı ziyaret etmeleri için davette bulundu. Ancak Kabaktepe bu teklifi kabul etmedi. O anlar kameralarca anbean kaydedildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 23 Temmuz 2022'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Arnavutköy'de bulunan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığını belirterek fabrikaya yakın bir yerde basın açıklaması yaptı. Kabaktepe ile açıklama sırasında yanına gelerek üretimin devam ettiğini söyleyen Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama arasında tartışma yaşandı.

"ÜRETİLEN BİR TANE EKMEK YOK"

Kabaktepe yaptığı basın açıklamasında "Arkamızda bulunan halk ekmek fabrikasının projelendirilmesi ve başlangıcı AK Parti döneminde olmuştur. Yüzde 45-50'si tamamlanmış, makineleri alınmıştı. İmamoğlu dahil, CHP meclis üyeleri bu fabrika yapılırken projeye karşı çıkmış, ret oyu vermişlerdir. Kredilendirilmesine de yapımına da ret oyu vermişlerdir. İktidara geldikten sonra ise İBB yönetimi bu fabrikayı açmışlardır. Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Burada daha önce yaptığımız basın toplantısı neticesinde fabrikanın ön tarafına birkaç tane önlük giyen işçi kardeşimizin gelmesi bu gerçeği değiştirmez" ifadelerine yer verdi.

"GERÇEĞİ ÇIKIP HALKIMIZA AÇIKLAYIN"

Konuşmasının devamında Kabaktepe, " Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı olduğunda Halk Ekmek'in üretim kapasitesi 25 bindi, sadece o dönemde ilk 3-4 yılda 300 bine çıkardık. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane fabrika, üretim bandına sahip olan bir Halk Ekmek devrettik, 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. Açtım dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya deyin ki; açtık, kamyon aldık, mazot bulamadık, çalıştıramadık. Açtık, usta bulamadık çalıştıramadık veya açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, beş aylık işi vardı. Neyse onu söyleyin, gerçeklikten hakikatten sapmayın" diye konuştu.

Halk Ekmek fabrikası önünde gerginlik! Osman Nuri Kabaktepe ile Özgen Nama böyle tartıştı

KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMA YAŞANDI

Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmasının sonunda yanına İBB Halk Ekmek A.Ş yetkilileri geldi. Üretimin devam ettiğini söyleyen Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ile Osman Nuri Kabaktepe arasında tartışma yaşandı. Nama, Kabaktepe'ye "Baskın yöntemiyle olmaz, biz sizi fabrikamıza davet ediyoruz, kapımız açık" diyerek fabrikaya davet etti. Kabaktepe daveti "Baskın yöntemini genel başkanınızdan siz öğrendiniz, bizde öyle bir yöntem olmaz. Biz geleceğimiz zamanı ilan ederiz, sakin olun biz ilan ederek basın toplantısına geliyoruz, burada üç aydır ekmek üretilmiyor, bir hafta önce yaptığımız basın toplantısından sonra birtakım tedbirler almış olabilirsiniz, üretime başladıysanız dediğimiz gibi tebrik ederiz" diyerek aracına binerek alandan ayrıldı. Bu sırada çevredeki bazı partililer de Halk Ekmek A.Ş yetkililerine sözlü tepki gösterdi.


YORUMLAR (2)
  • Erol MARASLI: Ben CHP li değilim ancak burada İBB görevlisi sonuna kadar haklı. Akp gelmiş ekmek üretilmiyor diye açıklama yapıyor İBB ise yalan hodri meydan gelin görün herkes üretim oldugunu görsün diyor. Akp bildiğğmiz yalan üretiyor Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • Adem Yalçın: madem il başkanı kabul etmiyor oradaki gazetecilere göstersin.... önümüzdeki günlerde gazetecileri davet edeceğiz diyor hazır ayağına gelmiş gazetecilere niye gezdirmiyor.... şov chp ye yakışır 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Arnavutköy'deki Halk Ekmek fabrikası önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile İBB yetkilisi arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'deki Halk Ekmek fabrikası önünde AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe ile İBB yetkilisi arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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