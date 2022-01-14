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AK Parti İstanbul Kadın Kolları Mahalle Başkanları Kızılcahamam'da bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İstanbul Kadın Kolları Mahalle Başkanları Kızılcahamam'da bir araya geldi

14.01.2022 22:48
AK Parti İstanbul Kadın Kolları Mahalle Başkanları Kızılcahamam'da bir araya geldi

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti bir kadın hareketidir.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "AK Parti bir kadın hareketidir. Kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye hayali için yola çıkan ve 'Kadınsız kalkınma, büyüme, gelişme olmaz.' diyen bir partidir. Bunda da en büyük gücü, lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan alır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlendi.

Kutlu bir davanın neferleri olduklarını belirten Keşir, "Bizler, dünya lideri olan Cumhurbaşkanı'mızla yol yürümesi nasip olmuş yol arkadaşlarıyız. Bizim bir sevdamız var. Bizim sevdamızın adı büyük Türkiye. Büyük Türkiye sevdasıyla buradayız. Amacımız bölgede güçlü bir lider olan ülkemizi devler liginde bir yere getirmek. Bunu da kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi büyük Türkiye yolunu da kadın erkek omuz omuza inşa edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, Taksim'deki AKM başta olmak üzere, Türkiye ve İstanbul'da yapılan yatırım ve çalışmaları anlatan Keşir, bütün bu hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde İstanbul'un ona kucak açmasıyla yapıldığını söyledi. Kadim bir davanın yolcu ve neferleri olduklarını dile getiren Keşir, "İsimlerin, isimlerimizin bir önemi yok. Önemli olan gönlümüzle, samimiyetimizle bu davanın neferi olmamız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en önemli farkı da bu, gerçek, sahici, samimi, inandığını söyleyen ve inandığının arkasında tüm dünyaya gerekirse 'Dünya 5'ten büyüktür' diyebilen bir liderdir. Biz o lideri bunun için seviyoruz." dedi.

Bu ülkede kadınların siyasette etkin ve kararlı bir şekilde var olmasının en büyük ölçülerinden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade eden Keşir, şunları söyledi:

"Bize geçmiş yıllarda 'Kadınları eve kapatıyorsunuz.' dediler. Oysa kadınları eve mahkum eden onlardı. Okul kapısında bekleten, siyasete sokmayan onlardı ama bugün bütün yasakçı uygulamalar bir bir kaldırıldı. Bugün 5,5 milyon kadın üyesiyle AK Parti dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşudur. Cumhurbaşkanı'mızın bize yoldaş, rehber olan bir sözü var, 'Kadınları dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından da vazgeçmiş demektir.' AK Parti toplumun tüm gücü ve potansiyelini tam kadro kullanmak isteyen bir parti. AK Parti bir kadın hareketidir, kadın-erkek omuz omuza büyük Türkiye hayali için yola çıkan ve 'Kadınsız kalkınma, büyüme, gelişme olmaz.' diyen bir partidir. Bunda da en büyük gücü lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan alır. Bizler 20 yıl olduğu gibi 2023 seçimlerinde de tüm kademelerin en önünde koşacağız. Önümüzdeki bir yıl çok sıkı bir takvimle çalışacağız. 2023 seçimlerini, önce milletimize sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğiz, alın terimizle birlikte."

"Çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız"

Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, "Daha güçlü bir Türkiye" idealiyle canla başla çalıştıklarını aktararak "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde inançla, azimle, inandığımız yolda yürümekte kararlıyız." dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana hayatlarına dokunan, hayalleri gerçekleştiren reformlara imza attığını ifade eden Gözgeç, şöyle konuştu:

"Bu imzaları atarken en büyük gücü kadınlardan aldı. Bugün siyasetten ekonomiye yapılan tüm hizmetlerde kadınların emeği, sahip çıkması var. AK Parti Kadın Kolları 5 milyonu aşan üyesiyle adeta bir siyaset okulu ve kadınların güçlü sesi. Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın eğitimden ekonomiye, çalışma hayatından siyasete kadınların her alanda aktif olarak yer alması AK Parti sayesinde gerçekleşti."

Kadınların olmadığı bir siyaset, kadınları dışlayan bir yönetim anlayışının sadece kadınlar için değil, bütün bir toplum için büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayan Gözgeç, "Daha güçlü Türkiye hedefine, 2023'e giderken sizlerle çalmadık kapı, dokunmadık yürek bırakmayacağız. AK kadınlar olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tarih yazmaya devam edeceğiz. Daha güçlü Türkiye idealine ulaşmak için kadın-erkek omuz omuza birlikte çalışmaya söz veriyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan da parti kurulduğundan bugüne kadar yorulmadan, bıkmadan, usanmadan çalışıldığını belirtti.

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Kızılcahamam, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Kadın Kolları Mahalle Başkanları Kızılcahamam'da bir araya geldi - Son Dakika
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