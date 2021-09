AK Parti İzmir AR-GE biriminden parti içi eğitim hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

AK Parti İzmir Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığının düzenlediği parti içi eğitimlerde, 30 ilçedeki birim başkanlıklarına ve komisyonlarına, kadın kollarından gençlik kollarına eğitim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti İzmir İl Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanlığının 30 ilçedeki birim başkanlarına ve İl Sosyal Politikalar Başkanlığının 30 ilçedeki birim başkanları ve komisyon üyelerine, ayrı olarak art arda 2 gün eğitim çalışması gerçekleştirildi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen eğitimleri, İl Ar-Ge ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici verirken, eğitimlere İl Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı Melek Eroğlu ve İl Sosyal Politikalar Başkanlığı Semiha Paçacı da katıldı. Parti içi eğitimler hakkında bilgi veren Başkan Derici, "Temel değerler eğitimi, AK Parti'nin diğer partilerden ayıran özellikleri, iktidarlarımız boyunca yaptığımız reformlar ve bundan sonraki vizyon temel 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda eğitim veriyoruz. Eğitimler çok başarılı geçiyor. Birim başkanlarımızın talepleri doğrultusunda bu eğitimler gerçekleştiriyoruz. Tüm katılanlara ayrıca birer eğitim sertifikası veriyoruz. İki ders halinde verdiğimiz bu eğitimlerde, katılan birim başkanlarımızın çok ciddi bir motivasyon kazandığını görüyoruz. Eğitimlerimiz bu yönde devam edecek. Bugüne kadar, bin 294 mahalle başkanımızın da yaklaşık 3'te 2'sini bu eğitimlerden geçirmiş olduk. Merkez ilçelerdeki mahalle başkanlarımızın eğitimini il başkanlığımızda, Küçük Menderes Bölgesi'ndekileri Bayındır'da, Bakırçay Bölgesindekileri ise Bergama'da yaptık. Aynı zamanda kadın kollarına da eğitim çalışmalarımız yaptık. Gençlik kollarımızla sohbet ortamında 'Gençlik Buluşmaları' ile güzel faaliyetlerimiz devam ediyor. Bundaki sonraki süreçlerde hem tüm birimlerimizin eğitimleri hem de İlçe Yönetim Kurullarımızın eğitimleri devam edecek" dedi.

Verilen eğitimden örnekler veren Ar-Ge ve Eğitim Başkanı İbrahim Derici, "AK Parti değerler eğitimi deyince AK Parti'nin özellikleri nelerdir? Yaklaşık 15-16 maddeden oluşan bizi biz yapan, diğer partilerden ayıran özelliklere ayırıyoruz. Birincisi biz Türkiye partisiyiz, her bölgeden oy alırız. Hiç kesim ayırmayız. Din, dil, mezhep ayırımı yapmayız bu en önemli özelliğimizdir. Rabia'mızdaki tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan söylemimizde, bunun simgeleşmiş halidir. Onun dışında biz mazlumlardan, mağdurlarda yanayız. Biz yenilikçiyiz, çevreciyiz, reformcuyuz. Statükodan yana değiliz. Gelişen dünya çerçevesinde kendimizi sürekli yenileriz. Biz her türlü radikallikten uzak dururuz, her türlü bağnazlıktan uzak dururuz. Milletin dediğinin üstünde bir irade yoktur deriz. Öte yandan, genel merkezimizin de hazırladığı eğitim olan siyaset akademisi programı var. Siyaset akademisi programı 12 dersten oluşuyor ve 2 günlük bir eğitim. O eğitimi de yakın gelecekte yapacağız. Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı olarak İzmir İl Teşkilatımıza elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR