AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz'u anlattı - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz'u anlattı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Saygılı, mesajında Türk milletinin 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazdığını ve demokrasiye sahip çıktığını vurguladı. Ayrıca, İzmirlileri Demokrasi Yürüyüşü etkinliğine davet etti.

15.07.2024 10:09
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, milletin 15 Temmuz'da kahramanlık destanını yazdığı, demokrasi ve milli iradeye sahip çıktığını belirtti.

15 Temmuz gecesinin Türkiye'nin, tarihindeki en karanlık ve hain saldırılardan birine maruz kaldığını anımsatan Saygılı, "FETÖ ve işbirlikçilerince planlanan hain darbe girişimi, ülkemizin bağımsızlığını, demokrasisini ve milli iradesini hedef almıştır. Ancak milletimizin azim ve kararlılığı, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara inen vatandaşlarımızın cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Saygılı, 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin bir kez daha tarihe adını yazdığını vurguladı.

Tankların, uçakların ve silahların karşısında hiçbir korku belirtisi göstermeden duran vatandaşların demokrasiyi ve milli iradeyi koruma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiğine dikkati çeken Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu direniş, tarihte benzeri olmayan bir ruh hali ve demokrasi bilincini yansıtmaktadır. Milletimiz, bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ülkemizi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyenlere karşı dik durmuştur. İzmirli hemşerilerimiz, demokrasiye olan inançlarını ve vatan sevgilerini en güçlü şekilde ortaya koymuşlardır. İzmir, her zaman olduğu gibi bir kez daha Türkiye'nin demokrasisine, geleceğine ve milli birlik ruhuna sahip çıkmıştır."

Saygılı, İzmirlileri İl Gençlik Kolları Başkanlığınca organize edilen ve Basmane Meydanı'nda saat 18.30'da başlayacak Demokrasi Yürüyüşü etkinliğine davet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 15 Temmuz'u anlattı - Son Dakika

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