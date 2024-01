AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli ve Karşıyaka İlçe Başkanlıklarını ziyaret etti. Saygılı'nın gündeminde seçim çalışmaları ve AK Parti yatırımları; hedefinde CHP belediyeciliği vardı. İlçe başkanı ve yöneticilerinden sahada AK Parti'nin yaptıklarını anlatmalarını isteyen Başkan Saygılı, "Söz uçar, yazı kalır. CHP belediyelerinin sözleri uçtu, bizim yaptıklarımız ortada. İş bilmeyenin bahanesi çoktur. İzmir'de çeyrek asırdır iş yerine bahane üreten CHP belediyeciliğinin sonu gelmiştir. Artık, bahaneleri karın doyurmamaktadır" dedi.

"Çiğli, tam anlamıyla üvey evlat olarak kapının önüne koydukları bir ilçe"

Çiğli'nin çilesinin büyüdüğünü belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Harmandalı'nın çöpü, heyelan tehlikesi, tüm İzmir'in yükünü taşıyan ve bir türlü tam kapasiteli çalıştırılamayan atık su arıtma tesisi, ilçeyi inanılmaz bir yükün altında bırakıyor. Cumhurbaşkanımızın projesini hızla onayladığı ve teşekkür ettikleri Çiğli tramvayına 2022'de cümbürcemaat binip şov yaptılar. Önce 2023'te bitecek müjdesi verdiler, şimdi seçim sathı mailinde yeniden tarih veriyorlar. Alt ve üst yapı sorunlarını saymıyoruz bile. Çiğli, tam anlamıyla üvey evlat olarak kapının önüne koydukları bir ilçe. Devlet yatırımları olmasa, ayakta duramayacak. Bakırçay Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, eğitim ve araştırma hastanesi statüsüne kavuşturarak büyüttüğümüz Çiğli Devlet Hastanemiz, çevre yolu, son dönemde ilçenin varlığını güçlendirebildiği yatırımlar. Bunları da biz yaptık" dedi.

Saygılı, "İlçeyi denize kavuşturacakları sözünü verdiler, 'çöp sorununu, imar sorunlarını çözeceğiz' dediler; ama sadece dediler. Taş üstüne taş koymadılar. Söz verdikleri bir kapalı pazar yerini, kreşi dahi yapamadılar. 'Muhtarların yanına bir belediye görevlisi vereceğiz, yerel sorunları yerinde hızla çözeceğiz' dediler, muhtarları ziyaret bile etmediler. Halkımız, bu tabloyu Çiğli'de ve idarelerinde olan her ilçede yaşıyor. Biz de yaptıklarımızı anlatacağız. Verdiğimiz destekleri anlatacağız; çünkü İzmir'in yararına, ayakları yere basan her projelerine destek verdik. İzmir'i ileriye götürecek her adımlarına ortak olduk. İzmirliler, asıl engelin CHP belediyeciliğinin zihninde olduğunu görüyorlar ve artık gereğini yapacaklar" diye aktardı.

"Opera binası, yılan hikayesi olarak tarihe geçti"

Saygılı, şunları söyledi:

"Bırakın vatandaşa hizmeti, yatırım yapmayı, ayakta durmakta zorlanan belediyeler en büyük eserleri oldu. Karşıyaka'da bunlardan biri. Astarı yüzünden pahalı, çokça konuşulan, skandala dönüşen işlerle anıldılar. O böbürlendikleri Örnekköy kentsel dönüşümü bunların en vahimi. Reklamı kadar şaibesi de bol bir skandala imza attılar. Opera binası, yılan hikayesi olarak tarihe geçti. Karşıyaka Stadı meselesi de ona keza. Biz şehre iki stat kazandırdık, onlar Karşıyakalıların dört gözle beklediği stat projesini 'Biz yapacağız' diyerek çıkmaza sürüklediler. 'Bırakın biz yapalım' dedik, ona da yanaşmadılar. İzmir'in gözbebeği Karşıyaka, imar sorunlarından alt ve üst yapıya kadar tarihinin en bedbaht dönemini yaşadı. Sokaklarının hali ortada; Girne Bulvarı, Ordu Caddesi, Serinkuyu Kavşağı, Mavişehir giriş ve çıkışında, insanların trafikte ömrü gidiyor. Büyükşehir Belediyesinin İzmir'e 3 battı çıktı sözü nasıl yalan olduysa, Karşıyaka İskele önü için verdikleri battı çıktı sözü de yalan oldu. Batan ve çıkamayacak tek şey var artık o da CHP Belediyeciliği. İçinde bulundukları durumdan bir kahramanlık hikayesi çıkamazlar. Çıksa çıksa bir trajedi çıkar."