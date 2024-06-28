AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zam illüzyon siyasetidir - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zam illüzyon siyasetidir

AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin suya yaptığı zam illüzyon siyasetidir

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zam kararını eleştirerek, zamın faturalara yansıyacak olan göz boyama indiriminden daha fazla olduğunu belirtti.

28.06.2024 22:51  Güncelleme: 22:56
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, suya yapılan zamma tepki göstererek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan göz boyama indiriminin çok daha fazlası zam olarak faturalara yansıyacak. Bunun adı illüzyon siyasetidir" dedi.

Sosyal medya hesabından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zamla ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün olağanüstü toplanan İZSU Genel Kurulu'nun tek gündem maddesi vardı, zam. Memurlarına haklarını vermeyerek TİS kriziyle boğuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu durumu olağanüstü görmedi. CHP Genel Merkezi'nde üretilip İzmir'e yollanması planlanan 'vesayet vekili' yöntemiyle iradesi ipotek atlına girecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu durumu da olağanüstü görmedi. Ama iş 'zam' yapmaya, vatandaşın çeşmesinden akan suya yüzde 45 gibi fahiş artış yapmaya gelince durum bir anda olağanüstü olup İZSU Genel Kurulu tek gündem maddesiyle toplandı. Bugün zam kararı alındı."

"Kaşıkla verip kepçeyle almaktır"

Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarına karşı CHP'lilerin oylarıyla yüzde 45'lik zam kararının kabul edildiğini söyleyen Saygılı, "Bu haliyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Haziran ayında yapılan göz boyama indiriminin çok daha fazlası zam olarak faturalara yansıyacak. Bunun adı illüzyon siyasetidir. Vatandaşı kandırmak, kaşıkla verip kepçeyle almaktır. İsterdik ve beklerdik ki konu 'zam' yapmak olduğunda, vatandaşın cebinden elini çekmeyen CHP belediyeciliği aynı özveri ve hızlı çözüm yöntemlerini, işçilerin, memurların ve hizmet bekleyen İzmirlinin hakkını verirken de göstersin. Fakat yine olmadı, yine yapmadılar" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir İl Başkanı: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zam illüzyon siyasetidir - Son Dakika

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