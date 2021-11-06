AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gaziemir'de esnafla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Gaziemirlilerin yerel yönetimden memnun olmadığını söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Sürekli, "Karınca modeli" kapsamında kadın ve gençlik kollarının da katılımı ile Gaziemir'de ziyaretlerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sürekli, Gaziemir'in kentin ilk görünen yüzü olduğunu, merkezi hükümetin ilçeye yatırımlarıyla hakkını teslim etmeye çalışırken, CHP'li belediyenin Gaziemir'i görmediğini belirtti.

İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımı ile yaklaşık 300 kişilik bir kadroyla birlikte Gaziemir'in dört tarafına dağılarak vatandaşları dinlediklerini aktaran Sürekli, yerel yönetime ilişkin şu eleştirileri yöneltti.

"Kendi milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri icraat sayan, faaliyet raporlarını hizmet yerine genel siyasetle dolduran bisiklet yolu olmayan ilçeye BİSİM istasyonu koyan, sel felaketine önlem adı altında halka kum torbası dağıtan CHP'li Belediyelerin dönemi bitiyor. Çünkü Gaziemir, somut işler, çözümler görmek istiyor. Kaynaklarını har vurup harman savurmaları da cabası. 6,5 milyon liralık kaynağı yeniden inşa edebilecekleri Atatürk Kültür Merkezi'nin tadilatına aktarmaları en çarpıcı örneklerden biri. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büyükşehir Belediyesine devredeli 10 yıl oldu ama Aktepe ve Emrez mahallelerindeki 1 milyon 220 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanına geçtiğimiz aylarda göstermelik bir temel attılar. Dönüşüm alanının yüzde 3'ünü kapsayan, hedefsiz bir adım. Neredeyse 10 bin konutluk bir alanda, 10 yılda 300 konut için sadece temel atma. İlçe merkezindeki trafik tam anlamıyla keşmekeş, tek bir çözüm denemeleri yok. Akçay Caddesi artık yükü taşıyamıyor, imar planlarında 2 alternatif olmasına rağmen adım atan yok. Büyük hayal kırıklığı. Bu, halkın zekası ve sabrıyla dalga geçmek."

Sürekli, program kapsamında Seydiköylüler Derneğini de ziyaret etti.