AK Parti İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'e tepki - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'e tepki

18.09.2022 12:54
AK Parti İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili açıklamasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili açıklamasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi.

Sürekli yaptığı açıklamada Soyer'in 9 Eylül konuşmasının savunulmasını içler acısı bulduğunu belirtti.

Yanlışta ısrar etmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini hedefe koymanın haddi aşmak olduğunu kaydeden Sürekli, "Tarihi gerçeklerimiz ve milli değerlerimize zehirli oklarını yöneltenlerin, bu ülkenin Cumhurbaşkanına saygı göstermesini beklemek de abesle iştigal olur. Türkiye hukuk devletidir, herkes hukuk önünde eşittir ve kimse bu ülkenin Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Herkes, haddini bilmelidir. Yargı, 'Vatanın bölünmez bütünlüğü' ilkesi ve 'nefret suçu' işleyenlerin yanıtını elbette verecektir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Burhanettin Bulut: AKP Döneminde Bütçeden Yapılan Faiz Ödemeleri 1 Trilyon 543 Milyar Liraya Kadar Ulaştı Burhanettin Bulut: AKP Döneminde Bütçeden Yapılan Faiz Ödemeleri 1 Trilyon 543 Milyar Liraya Kadar Ulaştı CHP'li Oğuz Kaan Salıcı Erzurum'da: 'Tayyip Beyi ve Ak Parti Milletvekillerini Emekli Edeceğiz' CHP'li Oğuz Kaan Salıcı Erzurum'da: 'Tayyip Beyi ve Ak Parti Milletvekillerini Emekli Edeceğiz'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Yücel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'e tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:50 Muğla Milas'ta görev yapan uzman çavuş, aracında silahla vurulmuş halde bulundu
14:34 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'den bomba sözler: İnşallah şampiyon olacağız, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da
14:29 Fatih'te polisi vuran saldırganların sabah saatlerinde 2 kişiyi öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı ortaya çıktı
13:51 ABD Özel Harekât Gücü Komutanı Tudor, Suriye'de öldürülen PKK ve YPG'li teröristler için "şehit" dedi
13:39 A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek
13:28 8 Eylül'de yaşamını yitiren 2. Elizabeth'in cenaze töreni başladı
13:12 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, el hareketini Ece Ronay'a mı yaptı?
12:55 İstanbul'da 2 polisimizi silahla yaralayan saldırganların kaçış anı görüntülendi
12:56 ABD Başkanı Biden, 2. Elizabeth'in taziye defterine not yazarken kopya çekti! O anlar kameralara yansıdı
12:39 Dursun Özbek'ten Yusuf Demir sözleri: Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 15:22:33. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement