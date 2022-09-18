AK Parti İl Başkanı Sürekli'den CHP İl Başkanı Yücel'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili açıklamasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili açıklamasına tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i eleştirdi. Sürekli yaptığı açıklamada Soyer'in 9 Eylül konuşmasının savunulmasını içler acısı bulduğunu belirtti. Yanlışta ısrar etmenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini hedefe koymanın haddi aşmak olduğunu kaydeden Sürekli, "Tarihi gerçeklerimiz ve milli değerlerimize zehirli oklarını yöneltenlerin, bu ülkenin Cumhurbaşkanına saygı göstermesini beklemek de abesle iştigal olur. Türkiye hukuk devletidir, herkes hukuk önünde eşittir ve kimse bu ülkenin Cumhurbaşkanını tehdit edemez. Herkes, haddini bilmelidir. Yargı, 'Vatanın bölünmez bütünlüğü' ilkesi ve 'nefret suçu' işleyenlerin yanıtını elbette verecektir." ifadelerini kullandı.

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