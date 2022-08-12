AK Parti İzmir'den 40 derece sıcakta Tire turu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 'karınca modeli' saha çalışması çerçevesinde; milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımıyla Tire'deydi. Bölgenin ziraat odaları ile de ile bir araya gelen Sürekli, "Vatandaşla buluşmak için engel tanımayız. Alan çalışmalarımıza yaz sıcağına rağmen hiç ara vermedik. Tire; tarım ve hayvancılık alanında bölgenin öncüsüdür. Çiftçimiz yalnız değil. Her şartta onlarlayız" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, karınca modeli saha çalışmaları çerçevesinde Tire ilçesinde çalışmalarını yürüttü. Programlara; milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, ana kademe, kadın ve gençlik kollarının üyeleri katıldı. Yoğun temposuna; vatandaş, esnaf, üye, işletme ziyaretleri ve STK buluşmalarını sığdıran Başkan Sürekli, önemli mesajlar verdi.

Öte yandan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlıkçıları, yeni üyeleri evinde ziyaret ederek, İstasyon Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Torbalı, Tire, Kemalpaşa, Selçuk, Kiraz, Beydağ ve Ödemiş Ziraat Odası başkanlarıyla bir toplantı yapan Sürekli, talep ve önerileri dinledi. Sürekli, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılık girdilerinde ocak ve mart aylarına göre iyi durumdayız. Bir denge yakalandı. Son Başbakanımız ve İzmir Milletvekilimiz Binali Yıldırım ile Tarım Bakanımız duyurdu. Orta vadede 4 ana kalemde; mazot, yem, gübre ve tohumda yeni destekler olacak. Elektrikte sübvanse vardı ki bu yıl da olması muhtemel. Birkaç hafta önce, 87 milyon 22 bin 278 TL'lik tarımsal destek ödemeleri çiftçimizin hesabına yattı. Bunun 68 milyon 234 bin lirası kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, 9 milyon 236 bin 854 lirası uzman eller proje desteği, 9,5 milyonu ise sertifikalı tohum üretim desteği çerçevesinde verildi. Bugün Tire'de 182 hak sahibi çiftçimizin 98'ine makine ve ekipmanlarını teslim ettik. Hibelerimiz devam edecek. Mart ayında ilan ettiğimiz tarım seferberliği bitmiş değil. Dünya üzerinde, pandemiyle ve diğer etkenlerle baş gösteren ekonomik dalgalanmalara karşı çok iyi direndik. Aldığımız tüm tedbirlerin olumlu sonucunu gördük. 21 yılını dolduracak olan AK Parti iktidarının başarı sırrı, her kesimin olduğu gibi tarım üreticimizin de yanına giderken derdini, beklentisini biliyor olmak. Adımlarımızı sizleri de dinleyerek atıyoruz. Somut, elle tutulur proje ve desteklerle yol alıyoruz."

Tire Sanayi Sitesi esnafıyla buluşan, ardından Cambazlı Kalkınma Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelen Başkan Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca Metrosu'nda engellendikleri yönünde açıklamalarını da değerlendirdi.

"Mazeret üretmekten, adres şaşırtmaktan vazgeçsinler"

Sürekli, "Mazeret üretmekten ve adres şaşırtmaktan vazgeçmeliler. Metro projesinin çıkmaza girmesinin sorumlusu kendileridir. İhaleye itiraz eden de merkezi hükümet değil, açtıkları ihalede İzmir'i ve belediyeyi zarara uğratmak uğruna yaptıkları tercihtir. Haksızlığa uğrattıkları kişiler hukuka sığınmıştır. Bitiremedikleri, beceremedikleri her işte aynı kalkanın arkasına sığınmaktan vazgeçmiyorlar. Bu kervana Soyer de katıldı ki hiç şaşırmıyoruz. 3 yılda ortaya çıkarabildiği tek bir eser yok. İzmir'in raylı sistemine sahip çıkıyor; ama onda da kendisinin en küçük emeği yok. Selefinin bin bir zorlukla, ite kaka bitirdiği metroyu kendisi yapmış gibi konuşuyor. Hükümet ortaklığı ile hayata geçen ve İzmir'i taşıyan İZBAN gibi bir projeyi görmezden geliyor. Kendi masalını yazıyor, rolleri kafasına göre dağıtıyor ve oynuyor. Mazeret üretmekten, adres şaşırtmaktan vazgeçsinler. Bıraksınlar, başkalarının yaptığı ile övünmeyi, Allah rızası için bir tek işi, sızlanmadan başlayıp bitirsinler" dedi. - İZMİR