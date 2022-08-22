AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e "9 Eylül afişi" tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e "9 Eylül afişi" tepkisi

22.08.2022 16:50
AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e "9 Eylül afişi" tepkisi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in hazırlattığı afişlerdeki ifadelere tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in hazırlattığı afişlerdeki ifadelere tepki gösterdi.

Sürekli ve Kaya, İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını kutlamak için hazırlanan ve kentteki bazı reklam panolarına asılan "Barışın İkinci Yüzyılı" yazılı afişlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İzmir'in kurtuluşunu "barışın ikinci yüzyılı" mesajıyla kutlamanın tarihi bir gaflete imza atmak anlamına geldiğini öne süren Sürekli, afişlerin kaldırılmasını istedi.

Sürekli, şunları kaydetti:

"9 Eylül 1922, Türk milletinin hürriyet mücadelesini zaferle taçlandırdığı, İzmir'den başlayan esaret zincirinin yine İzmir'de kırıldığı tarihtir. Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesi veren şehit ve gazilerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Soyer'in yaklaşımını şiddetle kınıyoruz. Sanmasın ki ülkemizin ve İzmir'in vatansever, bayrağına bağlı insanları bunu içine sindirecektir. Kendisinden derhal bu kutlama afişlerini kaldırarak Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ve 9 Eylül'e yakışır bir kutlama paylaşmasını bekliyoruz."

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da 9 Eylül'ün Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde emperyalizme karşı kazandığı kesin zaferin günü olduğunu kaydetti.

Kaya, "O tarihte de batı hayranı ve mandacı kafalar vardı, yine var. Tam bağımsızlığın bedeli ağırdır ve bu bedel şehitlerimizin kanı ile ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tunç Soyer, AK Parti, Eylül, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Sürekli ve Kaya'dan Tunç Soyer'e '9 Eylül afişi' tepkisi - Son Dakika

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