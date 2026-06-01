AK Partili Saygılı: "İzmir\'in bu tüccarlardan alacağı 25 yılı var"

Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentte ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının ve rant odaklarının bir tesadüf olmadığını belirterek, "Hizmet ve eser üretme mekanizmasının rüşvet ve irtikap üretme mekanizmasına dönüşmesi çok açık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'deki yerel yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Saygılı, İzmir'in yıllardır eser ve hizmet üretme kabiliyetinden mahrum bırakılarak marka değerini kaybettiğini ifade etti. Saygılı, bağımsız yargının yürüttüğü süreçlere müdahil olmadıklarının altını çizerek, ortaya atılan iddiaların tesadüf olmadığını vurguladı.

"Rezil çarklar ayyuka çıktı"

İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yaraların gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hükümetimizin yaptığı makro yatırımlar ve doğru proje ve planlarla yoluna devam etmek isteyen şehrimizi, CHP zihniyeti adeta ayağa vurulmuş bir pranga gibi yavaşlatıyor. Yargının konusu olan delege satın alma iddiaları, kirli parti içi kavgaları ve CHP'li aktörlerin birbirlerine yönelttikleri akıl almaz ithamlarla kirlettikleri siyaset atmosferiyle en çok İzmir'i kirletmeye çalışıyorlar. Menfaat ve ikbal kaygısı üzerine kurdukları rezil çarkları o kadar ayyuka çıktı ki; bu sabah Buca Belediyesi operasyonu da başlamış oldu. Elbette bağımsız yargının ve kolluğun yaptığı operasyonları konuşmak ya da değerlendirmek bizim konumuz değil Ancak bunca yolsuzluk iddiasının, ortaya dökülen ve muhataplarınca kabul edilen bankamatik çalışan havuzunun, siyasetçi maskeli imar ve rant çetelerinin, hizmet ve eser üretme mekanizmasının rüşvet ve irtikap üretme mekanizmasına dönüşmesinin de bir tesadüf olmadığı çok açık."

"İzmir'in bu tüccarlarından alacağı 25 senesi var"

Açıklamasının devamında, "CHP, yeni ve karanlık yüzünün en saf ve berrak halini İzmir'de sergilemiştir" diyen Saygılı, İzmirlilere umutsuzluğa kapılmamaları yönünde çağrıda bulundu. İzmir siyasetinde temiz bir sayfa açacaklarını belirten Saygılı, sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'e parmak sallayanlar duyurulur! Söylemek isterim ki tüm bu karanlık tablo, tüm bu karamsar hava İzmir'imizi ve değerli hemşehrilerimizi umutsuzluğa sürüklememelidir. Unutmayınız ki gecenin en karanlık vakti, güneşin doğumuna en yakın vakittir ve bir müjdedir. İzmir'in ve İzmir siyasetinin alnına bu kara lekeyi çalanlarla demokratik yollarla ve günü geldiğinde sandıkta hesaplaşacağız. Çünkü İzmir'in bu siyaset tüccarlarından alacağı 25 senesi var! İzmirli gençlerin, kadınların ve beyefendilerin soracağı bir hesap var! İzmir'i ithal vekillerle, vekalet siyasetiyle yöneteceğini zanneden nasipsizlere İzmir'in söyleyeceği bir söz var." - İZMİR