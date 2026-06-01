AK Partili Saygılı: "İzmir\'in bu tüccarlardan alacağı 25 yılı var"

01.06.2026 15:16  Güncelleme: 15:21
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada, CHP'li belediyecilik anlayışını eleştirerek iddiaların tesadüf olmadığını ve hizmet mekanizmasının rüşvet üretme mekanizmasına dönüştüğünü söyledi.

Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentte ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının ve rant odaklarının bir tesadüf olmadığını belirterek, "Hizmet ve eser üretme mekanizmasının rüşvet ve irtikap üretme mekanizmasına dönüşmesi çok açık" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir'deki yerel yönetim anlayışını sert bir dille eleştiren Saygılı, İzmir'in yıllardır eser ve hizmet üretme kabiliyetinden mahrum bırakılarak marka değerini kaybettiğini ifade etti. Saygılı, bağımsız yargının yürüttüğü süreçlere müdahil olmadıklarının altını çizerek, ortaya atılan iddiaların tesadüf olmadığını vurguladı.

"Rezil çarklar ayyuka çıktı"

İzmir'de CHP belediyeciliğinin açtığı yaraların gün geçtikçe büyüdüğünü belirten Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hükümetimizin yaptığı makro yatırımlar ve doğru proje ve planlarla yoluna devam etmek isteyen şehrimizi, CHP zihniyeti adeta ayağa vurulmuş bir pranga gibi yavaşlatıyor. Yargının konusu olan delege satın alma iddiaları, kirli parti içi kavgaları ve CHP'li aktörlerin birbirlerine yönelttikleri akıl almaz ithamlarla kirlettikleri siyaset atmosferiyle en çok İzmir'i kirletmeye çalışıyorlar. Menfaat ve ikbal kaygısı üzerine kurdukları rezil çarkları o kadar ayyuka çıktı ki; bu sabah Buca Belediyesi operasyonu da başlamış oldu. Elbette bağımsız yargının ve kolluğun yaptığı operasyonları konuşmak ya da değerlendirmek bizim konumuz değil Ancak bunca yolsuzluk iddiasının, ortaya dökülen ve muhataplarınca kabul edilen bankamatik çalışan havuzunun, siyasetçi maskeli imar ve rant çetelerinin, hizmet ve eser üretme mekanizmasının rüşvet ve irtikap üretme mekanizmasına dönüşmesinin de bir tesadüf olmadığı çok açık."

"İzmir'in bu tüccarlarından alacağı 25 senesi var"

Açıklamasının devamında, "CHP, yeni ve karanlık yüzünün en saf ve berrak halini İzmir'de sergilemiştir" diyen Saygılı, İzmirlilere umutsuzluğa kapılmamaları yönünde çağrıda bulundu. İzmir siyasetinde temiz bir sayfa açacaklarını belirten Saygılı, sözlerini şöyle tamamladı: "İzmir'e parmak sallayanlar duyurulur! Söylemek isterim ki tüm bu karanlık tablo, tüm bu karamsar hava İzmir'imizi ve değerli hemşehrilerimizi umutsuzluğa sürüklememelidir. Unutmayınız ki gecenin en karanlık vakti, güneşin doğumuna en yakın vakittir ve bir müjdedir. İzmir'in ve İzmir siyasetinin alnına bu kara lekeyi çalanlarla demokratik yollarla ve günü geldiğinde sandıkta hesaplaşacağız. Çünkü İzmir'in bu siyaset tüccarlarından alacağı 25 senesi var! İzmirli gençlerin, kadınların ve beyefendilerin soracağı bir hesap var! İzmir'i ithal vekillerle, vekalet siyasetiyle yöneteceğini zanneden nasipsizlere İzmir'in söyleyeceği bir söz var." - İZMİR

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
Yok artık daha neler! Şampiyonlar Ligi finalinden günler sonra ortaya çıktı
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
Komşunun hava savunmasını delmek için geliştirdikleri füze testi geçti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:22:28. #.0.4#
