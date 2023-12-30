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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevi devredildi - Son Dakika
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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevi devredildi

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Emel Dalkıran, görevi Dilek Yıldız Büyükdağ'dan devraldı. Dalkıran, görevi devralmanın onurunu yaşadığını belirtirken, eski başkan Büyükdağ ise yaptıkları çalışmalara vurgu yaparak teşekkür etti.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı görevi devredildi
30.12.2023 - 10:40,
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AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı olarak atanan Emel Dalkıran, görevi MKYK üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ'dan devraldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, AK Parti İzmir İl Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dalkıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle tevdi edilen görevi devralmanın onurunu yaşadığını belirtti.

AK Parti'de 2009 yılında mahalle başkanlığı ile başladığını aktaran Dalkıran, "Kıymetli başkanımdan bu görevi devralmak benim için ayrı bir kıvanç kaynağı. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Bugüne kadar yaptığımız sistemli düzenli çalışmalara hız kesmeden hep birlikte devam edeceğiz. İzmir'imizi makus kaderinden kurtarmak biz kadınların elinde. İçimizdeki güçle bunu hep birlikte başaracağız." dedi.

Eski başkan Dilek Yıldız Büyükdağ ise 6 yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmaları hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İzmir'de kadın üye sayımızı 220 binlere ulaştırdık. Kadınlarımızla beraber kapı kapı dolaşarak gerek AK Nokta stantlarımızda gerek ev ziyaretlerimizde bunu birlikte başardık. Siyasette yetişmiş kadınlarımızın karar alan organizmalarda yer almasında hep birlikte öncülük ettik. İzmir'de başta eğitim ve girişimcilik alanları olmak üzere diğer tüm alanlarda kadınlarımızın önünü açmaya gayret ettik. AK Parti kadın kolları olarak bu özgüvenle inşallah yolumuza devam edeceğiz."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da Emel Dalkıran'a tebriklerini ileterek, Dilek Yıldız Büyükdağ'a çalışmaları için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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