AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Belediye Başkanlarına Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Belediye Başkanlarına Destek Sözü Verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Belediye Başkanlarına Destek Sözü Verdi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de seçilen büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına mektup göndererek destek sözü verdi. Çankırı, mektubunda Ankara merkezli işler için belediye başkanlarına destek vereceğini belirtti ve iktidar partisi milletvekili olarak her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

15.04.2024 14:01  Güncelleme: 14:01
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AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'de büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarına mektup göndererek destek sözü verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Çankırı, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığına seçilen belediye başkanlarına mektup gönderdi.

Çankırı, mektubunda Ankara merkezli işler için belediye başkanlarına destek vereceğini belirterek, "Tam 22 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetiyle insan odaklı bir yönetim anlayışıyla çalıştık. Millet iradesinden başka bir güç tanımadık, millet iradesine her zaman saygı duyduk. 2018 yılı itibariyle İzmir milletvekili olarak adaletli bir tutum içerisinde ilçelerimiz ve şehrimiz için ortaya koymuş olduğumuz değer, destek ve hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu minvalde iktidar partisi milletvekili olarak siz kıymetli belediye başkanımızın yanında olacağımı, Ankara merkezli destek ve iş birliği için her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Belediye Başkanlarına Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Belediye Başkanlarına Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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