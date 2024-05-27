AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasına izin vermeyecek - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasına izin vermeyecek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasına izin vermeyecek

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Katlı Otoparkının yıkımını onaylamasına karşı çıkarak, binanın güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini belirtti. Çankırı, esnafın mağdur olmaması için geri adım atılması gerektiğini ve güçlendirme çalışmalarının devam edebileceğini ifade etti.

27.05.2024 12:19
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AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Çankırı yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çankaya Katlı Otoparkının 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasar aldığı gerekçesiyle yıkımını onayladığını kaydetti.

Bu kararın, alternatif yer göstermeden yersiz olduğunu ifade eden Çankırı, 4 bloktan oluşan binanın 3 bloğunda risk tespit edildiğini ancak güçlendirmeye elverişli olduğunu belirtti.

Kalan bir bloğun ise risk içermediği için güçlendirmeye ihtiyacı olmadığını aktaran Çankırı, şunları ifade etti:

"Burada sözde değil özde geri adım atılarak esnafın mağdur edilmemesi gerekiyor. Ayrıca güçlendirme çalışmaları yapılırken de kullanımına devam edilebilir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Bankası ile ortaklaşa verilen kararlar çerçevesinde güçlendirme yapılabilir. Bina yıkılıp yeniden yapım maliyetinin sadece yüzde 30'una karşılık gelecek bir bedelle de bu güçlendirme mümkündür. Burası dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezinde ekmek yiyen, evlerini geçindiren 12 bin esnafımızın en önemli ve aciliyet içeren birincil gündemidir. Biz konunun başından beri takipçisiydik ve takipçisi olacağız. Esnafımız rahat nefes alsın. Yıktırmayacağız. Kemeraltı esnafını bitirmelerine izin vermeyeceğiz. Güçlendirme çalışması yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasına izin vermeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Çankaya Katlı Otoparkının yıkılmasına izin vermeyecek - Son Dakika
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