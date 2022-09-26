AK Parti'li Nasır'dan Kılıçdaroğlu'na "İzmir" eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Nasır'dan Kılıçdaroğlu'na "İzmir" eleştirisi

26.09.2022 12:34
AK Parti'li Nasır'dan Kılıçdaroğlu'na "İzmir" eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük İzmir programını eleştirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük İzmir programını eleştirdi.

Necip Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'i bilmediğini savundu.

İzmir'i 25 yıldır CHP'li belediyelerin yönettiğini hatırlatan Nasır, Kılıçdaroğlu'na temelini attıkları programa ve kentsel dönüşüme ilişkin şunları kaydetti:

"Belediyenin Hazineden 12 milyon lira bedelle almış olduğu 80 dönümlük boş arazide kentsel dönüşüm temeli attığınızı biliyor musunuz? Belediyenin bölgeyi bütüncül planlamayıp sadece Hazineden aldığı yeri 'üç' emsalli planlayıp dönüşüm yapmayı düşündüğü, yan alanlardaki vatandaşların yerine 'bir buçuk' emsal ile sözleşme yapıp, 'rantsal dönüşüm' yapmaya çalıştıklarını biliyor musunuz? Bakanlığın, 2012'den bugüne kadar İzmir için 6,5 milyon metrekare alanın Belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılması için yetkilendirildiğini biliyor musunuz? Yüzde 70'inin dönüştürülmesi gereken ve 17 fay hattının üzerine kurulu 1. derecede deprem bölgesi olan İzmir'in binde 1'ini bile dönüştüremediğinizi bilmiyor musunuz?"

Nasır, İzmir'de engelleme çabalarına karşın Bakanlığın TOKİ aracılığı ile 25 bin sosyal konut ve deprem konutu yaptığını kaydetti.

CHP'li belediyelerin hizmet üretemediklerini ve bunu gölgelemek için "engelleme yalanına sığındıklarını" savunan Nasır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesinin engellenmediğini aksine tüm imkanlarını kullanarak İzmirlinin yararına hükümet tarafından yapılan proje ve yatırımları engellediğini çok iyi biliyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun. Gençliğinizde gelip, İzmir'i gördüyseniz, Ege'nin incisi Akdeniz'in yıldızı bir kenti 25 yılda ne hale getirdiğinizi açıkça söyleyiniz. Siz söylemiyorsanız biz söyleyelim. Yıllardır her konuda olduğu gibi dönüşüm konusunda da algı yönetimi ile İzmirlileri oyaladınız. Kentsel dönüşümü siyasi risk olarak gördünüz. İzmir'in zamanını çaldınız. İzmir'i 'kokan' ve 'çöküntü' bir kent haline getirdiniz. Artık İzmirli sizin oyalama taktiklerinizin farkında. Hizmeti kimin yaptığını ve kimin yapacağını çok iyi biliyor."

YORUMLAR
500
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: 'Akp'lilerin Çırpınışına Bakılacak Olursa Çok Verimli Bir Kampa Ev Sahipliği Yaptığımız İçin Çok Mutluyuz' CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: 'Akp'lilerin Çırpınışına Bakılacak Olursa Çok Verimli Bir Kampa Ev Sahipliği Yaptığımız İçin Çok Mutluyuz' AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim AK Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na: Altılı masa Kılıçdaroğlu'yla beraber değil ama biz, onunla beraberiz, aday ol kardeşim
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Nasır'dan Kılıçdaroğlu'na 'İzmir' eleştirisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 CHP Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan kararı! Parti üyeliği askıya alındı
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fahrettin Altun'a canlı yayında dikkat çeken sözler: Ah keşke buraya koysaydınız
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Ege adalarına mühimmat yığan Yunanistan'a Erdoğan'dan rest: Hesabını verecekler
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:35:22. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Nasır'dan Kılıçdaroğlu'na "İzmir" eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement