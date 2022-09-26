AK Parti'li Nasır'dan Kılıçdaroğlu'na "İzmir" eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 günlük İzmir programını eleştirdi.

Necip Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İzmir'i bilmediğini savundu.

İzmir'i 25 yıldır CHP'li belediyelerin yönettiğini hatırlatan Nasır, Kılıçdaroğlu'na temelini attıkları programa ve kentsel dönüşüme ilişkin şunları kaydetti:

"Belediyenin Hazineden 12 milyon lira bedelle almış olduğu 80 dönümlük boş arazide kentsel dönüşüm temeli attığınızı biliyor musunuz? Belediyenin bölgeyi bütüncül planlamayıp sadece Hazineden aldığı yeri 'üç' emsalli planlayıp dönüşüm yapmayı düşündüğü, yan alanlardaki vatandaşların yerine 'bir buçuk' emsal ile sözleşme yapıp, 'rantsal dönüşüm' yapmaya çalıştıklarını biliyor musunuz? Bakanlığın, 2012'den bugüne kadar İzmir için 6,5 milyon metrekare alanın Belediye tarafından kentsel dönüşüm yapılması için yetkilendirildiğini biliyor musunuz? Yüzde 70'inin dönüştürülmesi gereken ve 17 fay hattının üzerine kurulu 1. derecede deprem bölgesi olan İzmir'in binde 1'ini bile dönüştüremediğinizi bilmiyor musunuz?"

Nasır, İzmir'de engelleme çabalarına karşın Bakanlığın TOKİ aracılığı ile 25 bin sosyal konut ve deprem konutu yaptığını kaydetti.

CHP'li belediyelerin hizmet üretemediklerini ve bunu gölgelemek için "engelleme yalanına sığındıklarını" savunan Nasır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyükşehir Belediyesinin engellenmediğini aksine tüm imkanlarını kullanarak İzmirlinin yararına hükümet tarafından yapılan proje ve yatırımları engellediğini çok iyi biliyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun. Gençliğinizde gelip, İzmir'i gördüyseniz, Ege'nin incisi Akdeniz'in yıldızı bir kenti 25 yılda ne hale getirdiğinizi açıkça söyleyiniz. Siz söylemiyorsanız biz söyleyelim. Yıllardır her konuda olduğu gibi dönüşüm konusunda da algı yönetimi ile İzmirlileri oyaladınız. Kentsel dönüşümü siyasi risk olarak gördünüz. İzmir'in zamanını çaldınız. İzmir'i 'kokan' ve 'çöküntü' bir kent haline getirdiniz. Artık İzmirli sizin oyalama taktiklerinizin farkında. Hizmeti kimin yaptığını ve kimin yapacağını çok iyi biliyor."