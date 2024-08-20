AK Parti İzmir, Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika
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Politika

AK Parti İzmir, Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmalarına Başlıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki orman yangınlarında hasar gören arazilerde ağaçlandırma ve hatıra ormanı kurma çalışmalarına İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de başlayacaklarını belirtti. Saygılı, CHP'li siyasetçilerin yangına müdahale etmek yerine hükümete laf yetiştirmeye çalıştığını savundu.

20.08.2024 14:18
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'deki orman yangınlarında hasar gören arazilerde ağaçlandırma ve hatıra ormanı kurma çalışmalarına İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de başlayacaklarını belirtti.

Saygılı, yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele sürecinde CHP'li siyasetçilerin yangına müdahale etmekten çok hükümete laf yetiştirmeye çalıştığını savundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yangınlara müdahale konusunda başarılı olduklarını iddia ettiğini ancak İtfaiye Daire Başkanını yangınlar biter bitmez görevden aldığını ileri süren Saygılı, CHP ile polemiğe girmek yerine İzmir'in yanan orman varlığına yeniden kavuşması için çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Saygılı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Biz İzmir'in yanan orman varlığına yeniden kavuşması için çalışmalarımıza başladık. Yangınlar sebebiyle mağdur olan sanayicilerimiz, esnafımız ve çiftçilerimizin zararlarını tespit ve tazmin etmek için planlamalarımızı hazırladık. Bu sırada CHP ne yaptı? İzmir İl Başkanı haksız, hadsiz ve nezaketsiz biçimde milletvekilimize dil uzattı. İzmir'e dair yalnızca kısır tartışmalar üretip yakışıksız siyasi sataşmalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanını görevden alarak beceriksizliğinin üstünü örtmeye kalktı. İzmirli bir kez daha İzmir için kimin çalıştığını kimin çalışmadığını, kimin görevini hakkıyla yapıp kimin yapmadığı için görevden el çektirildiğini görmüş oldu.

AK Parti İzmir olarak yanan bölgelerimizdeki ilk ağaçlandırma ve hatıra ormanı çalışmalarımızı İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de yapacağız. Polemikten uzak, İzmir'e yakın, kısır tartışmalara kapalı, çözüme açık olmayı sürdüreceğiz."

Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangındaki eksikliği ve yetersizliğine ilişkin tespit ve eleştirileri sonrası İtfaiye Daire Başkanının görevden alındığını savunarak, "Beceriksizliğinizi sadece bir memura yıkarak örtemezsiniz. Bu şehri önemseyin ve İzmir'in kıymetini bilerek çalışın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti İzmir, Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti İzmir, Yangın Sonrası Ağaçlandırma Çalışmalarına Başlıyor - Son Dakika
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