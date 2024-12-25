AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleşti

Politika

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan İsmi Naz Kandemir, yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Kadın Kolları teşkilatının azim ve çalışkanlığının partinin gücüne güç kattığını vurgulayarak, "Yeniden başkanlığa seçilen İsmi Naz Kandemir Başkanımızı tebrik ediyor, yeni dönemde başarılarının devamını diliyorum. Kadın Kollarımızla birlikte, birlik ve beraberlik içinde Gediz'imiz için güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkanlığa yeniden seçilen İsmi Naz Kandemir ise, "Yeniden bu göreve layık görülmekten büyük mutluluk duyuyorum. Desteklerini esirgemeyen tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. İlk günkü heyecanla, canla başla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kandemir, kongreye katılarak destek veren Milletvekili Adil Biçer, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, İlçe Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Bünyamin Özer, Gökler Belde Başkanı Kerim Şahin, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Emre Tanboğa, önceki dönem Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, geçmiş dönem Kadın Kolları Başkanları, teşkilat üyeleri ve misafirlere teşekkür etti.

AK Parti Gediz Kadın Kolları Başkanı İsmi Naz Kandemir'in yönetim kurulu asil üyeleri Hilmiye Aslan, Hülya Polat, Seyra Aydemir, Güler Çırakman, Armağan Arslanyolu, Selma Acar, Zennure Kahraman, Tuğba Çelebi, Güler Eser, Gönül Akgün, Neslihan Özdinç, Dilek Ertürk, Hamide Altıntıop ve Gonca Kelebek'ten oluştu. Yedek üyeler ise Havva Ceylan, İnci Bütün, Seda Subaşı, Nurten Doğan, Sümeyye Şengül, Veda Can, Gülten Dönmez, Müzeyyen Kök ve Nurhayat Er olarak belirlendi. - KÜTAHYA