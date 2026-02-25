AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırşehir'de "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katıldı - Son Dakika
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırşehir'de "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katıldı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırşehir\'de "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katıldı
25.02.2026 22:27
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, partisinin Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen "Kardeşlik İftarı Gönül Sofrası" programına katıldı.

Kent merkezinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Ercan, başta Gazze olmak üzere dünyadaki bütün mazlum coğrafyalardaki Müslümanların bir an önce zorlu durumlarından kurtulmalarını temenni etti.

Türkiye'nin çevresi ve komşu ülkelerde bir ateş çemberinin yaşandığını, buna karşın gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz milleti için, daha iyi bir Türkiye olsun diye uğraştığını söyledi.

Son 24 yılda ülkenin 100 yıllık mesafe kat ettiğini vurgulayan Ercan, yapılan yatırımların, hizmetlerin, savunma sanayinin ve projelerin Türkiye'yi kalkındırdığını anlattı.

AK Parti iktidarlarında yapılan hizmetlerden bahseden Ercan, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi 23-24 yılda teşkilatımızdaki kardeşlerimizin, sizlerin o kapı kapı çalmalarınız, gönüllere dokunmalarınız, onlar sayesinde oluyor. Yoksa sizler o kapıları çalmasanız, siz o gönüllüleri kazanmasanız emin olun ne bu gelişmeyi kaydederdik ne de Türkiye artık dünya lideri konumunda bir ülke olabilirdi. Allah hepinizden razı olsun. Müslümansak dünyada çalışmamız gerekiyor, yeter ki güzel şeyler için çalışalım. Rabbim onları en kısa zamanda kurtarsın, Gazze'deki kardeşlerimizin de onların da umudu Türkiye'de, gözleri AK Parti'de ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'da. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi yönetmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz."

"Türkiye büyük bir ülke"

Ercan, 6 Şubat'ta meydana gelen depremin, çok büyük bir afet olduğunu hatırlatarak, "Bu deprem felaketini gören Batılı ülkeler, 'Siz artık buraları zor düzeltirsiniz, on yıllar alır burayı toparlamak' dediler. Hamdolsun depremin 3. yılında biz sadece enkazı kaldırmak değil depremzedelere evlerini de teslim ettik. İşte AK Parti ve işte Türkiye böyle büyük bir ülke hamdolsun. Pandemi gibi çok büyük bir afet geçirdik ve daha bir sürü benzer şeyler. 'Artık bu ülke devam edemez, bu hükümet iktidarda kalamaz' dediler. Ama sizler Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin arkasında dimdik durduğunuz için hamdolsun bütün bunları hep beraber atlattık" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecine girdiklerini ve bunun güçlü bir Türkiye, güçlü silahlı kuvvetler ve savunma sanayi sayesinde olduğunu söyleyen Ercan, şöyle devam etti:

"Türkler güçlenmeye başlarsa korkuyorlar, bizim Osmanlı, Selçuklu gibi çok önemli bir imparatorluk geçmişimiz var. Ama biz aynı zamanda hakkaniyetli ve adaletli bir milletiz, gittiğimiz her yere de adaleti götürdük ama yine de korktular. Çok kıymetli şehit ailemizi ziyaret ettik. Onların da söylediği ve bütün şehit anne babalarımızın da söylediği, 'bizim kalbimiz yandı, ciğerimiz yandı. Başka annelerinki yanmasın.' Bundan sonra hiçbir annenin terörden dolayı şehit evladıyla yüreği yanmayacak Allah'ın izniyle inşallah."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise partisinin kurulduğu günden bu yana kadınların teşkilatta ve sahada çalışmaları ve desteğiyle önemli başarılar kazandığını anlattı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da ramazan ayının manevi iklimi ve bereketiyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Ercan ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti, şehit ailesi ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Yerel Haberler, AK Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

