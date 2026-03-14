AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını ziyaret etti
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını ziyaret etti

14.03.2026 18:25
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Kentteki temasları kapsamında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Ercan, burada sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak onlara çiçek verdi.

Ercan, sağlık çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek, talepleri dinledi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Ercan, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını belirterek tüm hekimlerin, hemşirelerin, ebelerin ve sağlık personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin son 24 yılda sağlık alanında önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini, Türkiye'de sağlık sisteminin adeta küllerinden yeniden inşa edildiğini ifade etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en net kırmızı çizgileri olduğunu ve bunun asla kabul edilemeyeceğini vurgulayan Ercan, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak çıkardığımız yasalarla sağlıkta şiddeti 'katalog suçlar' kapsamına alarak yargı sürecinde tavizsiz bir duruş sergiledik. Şifa dağıtan ele el kaldıran, sadece bir kamu görevlisine değil, toplumun ortak huzuruna ve geleceğine kastetmektedir. Özellikle sağlık sistemimizin omurgasını, şefkat dolu elleriyle ayakta tutan kadın sağlık çalışanlarımızın, hemşirelerimizin, doktorlarımızın güvenliği ve çalışma huzuru, bir Kadın Kolları Genel Başkanı olarak benim bizzat takibimdedir. Sizler bu milletin en kıymetli emanetisiniz ve hiçbir sağlık çalışanımızın kendisini savunmasız veya yalnız hissetmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının daha da iyileştiği, güvenliğin en üst seviyeye çıktığı bir dönemin adı olacaktır."

Ercan, Gazze'de hastanelerin bombalandığını, sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Türkiye'nin dünyanın neresinde olursa olsun sağlığın dokunulmazlığını ve yaşam hakkını savunmaya, mazlumların yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Ziyaretler sırasında Ercan'a AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Abdurrahim Dusak, Hikmet Başak ve Mehmet Ali Cevheri eşlik etti.

Kaynak: AA

