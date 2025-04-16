AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde kadın meclis üyelerinden "Sıfır Atık Proje"sine Türkiye genelinde destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde kadın meclis üyelerinden "Sıfır Atık Proje"sine Türkiye genelinde destek

. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 81 ilde belediye meclis kürsülerinden okunan metinlerle, Sıfır Atık projesine destek verildi.

16.04.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 81 ilde belediye meclis kürsülerinden okunan metinlerle, Sıfır Atık projesine destek verildi.

Nisan ayı belediye meclis toplantılarında, Türkiye genelindeki AK Parti'li kadın belediye meclis üyeleri çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam için ortak bir duruş sergiledi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya ile 81 ilde belediye meclis kürsülerinden okunan metinlerle, Sıfır Atık projesine güçlü bir destek verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen ve 2022 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 105 ülkenin desteğiyle 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesiyle taçlandırılan Sıfır Atık hareketine, yerel düzeyde kadın temsilcilerin verdiği destek dikkat çekti. Meclis kürsülerinden okunan metinde, "2017'de yüzde 13 olan atıkların geri kazanım oranı, 2024 yılında yüzde 36,08'e çıkmıştır. Sıfır Atık hareketiyle geri dönüşümden 256 milyar TL ekonomiye kazandırılmıştır. Petrolden 54,6 milyar litre tasarrufla, Türkiye'deki tüm araçların yıllık yakıt tüketimi kadar kazanım elde edilmiştir. Bu vesileyle, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ortaya koyduğu liderlik, vizyon ve kararlılık için en içten şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Belediye meclis üyeleri, tüm doğa dostlarını 'Ortak Evimiz Dünyamız' için bu farkındalık hareketinde yer almaya davet etti. Daha temiz bir çevre, daha yaşanabilir bir gelecek için 'Sıfır Atık' ilkesiyle yerelde atılan bu adım, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü bir katkı sunduğu belirtildi. AK Parti kadın meclis üyeleri, çevre mücadelesinde sergiledikleri ortak irade ve farkındalık çağrısıyla toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefledi. - ANKARA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Tuğba Işık Ercan, AK Parti, Belediye, Politika, Türkiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde kadın meclis üyelerinden 'Sıfır Atık Proje'sine Türkiye genelinde destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi

21:07 CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne ’Gülşen konseri’ operasyonu: 5 gözaltı CHP'li Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: 5 gözaltı
20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
10:00 Son şampiyon fena dağıldı Arda Güler’in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor
09:48 Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi Damak çatlatan lezzete de at ve eşek eti girdi
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 23:10:46. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları öncülüğünde kadın meclis üyelerinden "Sıfır Atık Proje"sine Türkiye genelinde destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement