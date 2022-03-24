AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca'dan ilçe belediyesine eleştiri - Son Dakika
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AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca'dan ilçe belediyesine eleştiri

24.03.2022 14:24
AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca'dan ilçe belediyesine eleştiri

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, AK Partili belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca, AK Partili belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Doğruca, ilçede hizmetlerin yetersiz olduğunu, vatandaşların bu duruma tepki gösterdiğini savundu.

Karabağlar Belediyesi'nin yanıtlaması gereken bazı sorularının olduğunu bildiren Doğruca, şunları kaydetti:

"Rüşvet skandalına karışan belediye bürokratı hakkında soruşturma açılmasına rağmen iç soruşturma yapmak yerine ivedi olarak emekliye ayırıp kurumla ilişkisini kesmeyi tercih ettiniz mi ' Belediye sınırları içinde bulunan vatandaşlar için boş bırakılması kanunla belirtilen afet toplanma alanını, birilerinin depolama alanı, moloz deposu olarak kullanmasına göz yumdunuz mu ' Belediyede ihaleye çıkma olasılığınız var iken, doğrudan alımlar yapmayı tercih ettiğiniz işlemlerde belediyeye piyasanın üstünde fiyatlarda tablet, maske ve bunun gibi şeyler aldığınız iddiaları doğru mu ?"

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Doğruca'dan ilçe belediyesine eleştiri - Son Dakika


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