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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi kazanacaklarına inanıyor - Son Dakika
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi kazanacaklarına inanıyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Ovacıklılar Derneği üyeleri ile bir araya gelerek, seçimi birlik ve beraberlik içinde kazanacaklarına inandığını ve görev süresince güzel hizmetler yapacaklarını belirtti. Çetinkaya, Karabük'ün yorgunluğunu ve yıpranmışlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle telafi edeceklerini söyledi.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi kazanacaklarına inanıyor
26.01.2024 - 16:17,
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AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi kazanacaklarına inandığını ve görev süresince güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Ovacıklılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşan ve 12 yıllık siyasi hayatının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile Karabük Belediye Başkanı adayı olduğunu belirten Özkan Çetinkaya, "Her zaman Karabük sokaklarında caddelerinde insanımızın hizmetine koştuk arkadaşlar. 7/24 merkez ilçe başkanlığı döneminde hastalarımızla, vefat haberlerimizde, iyi günümüzde, düğünlerimizde her zaman Karabüklülerle birlik ve beraberlik içerisinde olduk. Bu birlik beraberlik bugün bizi burada hamdolsun bir kez daha bir araya getirdi. İnşallah buradan aldığımız güçle, bu birlik, beraberlikle aldığımız güçle bu azimle inşallah Karabük'ümüze çok güzel hizmetler yapacağız ve mükemmel bir beş yıl bizi bekliyor" dedi.

Göreve geldiğimizde Karabük'ün 15 yıldaki yorgunluğunu ve geçmişteki yıpranmışlığını bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çok çalışarak telafi edeceğiz" diyen Çetinkaya, "Aday adaylığı sürecinde çıkmış olduğumuzda 'şehre imar, gönülleri ihya' söylemimiz vardı. İnşallah Karabük'ü sokak sokak imar edeceğiz ve gönülleri hane hane ihya edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını ifade eden Çetinkaya, "Kendisi bizim için çok büyük kazanımdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne Karabük'ün hediye etmiş olduğu bir büyüktür. Bugün yatırımları, Karabük'e kazandırdıkları ortadadır. Bu birliktelikle, bu büyüklerimizin almış olduğunuz yetenekle bilgi birikimiyle Karabük'e hizmet için yola çıktık. Öyle bir Karabük hedefliyoruz ki Karabük'ün çocuğunun her zaman özgüveni çok yüksek olacak. Çok güzel mahallelerimiz olacak. Işıl ışıl sokaklarımız olacak. Karabük'ümüzün sokaklarının çözülmeyen hiçbir problemi olmayacak arkadaşlar. Tüm problemleri çözeceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, birlik ve beraberlik içerisinde seçimi kazanacaklarına inanıyor - Son Dakika


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