AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük\'te 15 yıllık fetret dönemini sona erdirmek istiyor

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'te 15 yıllık fetret dönemini sona erdirmek istediklerini belirterek, "Karabük'ün en çok ihtiyacı olduğu şey, icraat kelimesi, eser kelimesi, hizmet kelimesi. Burası birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, istişarenin, en güzel hizmetlerin ortaya çıktığı bir kent olsun" dedi.
AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya dün akşam şoför esnafı ile birlikte iftarda buluştu.
Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkan Adayı Çetinkaya, iftar sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu güzel birlikteliğimiz Karabük'e güzel bir hizmet serüveni olsun istiyoruz. Şu an Karabük'ün en çok ihtiyacı olduğu şey, icraat kelimesi, eser kelimesi ve hizmet kelimesi. Çünkü bakıyoruz ki bölgemizde 8 tane vilayet var ama Karabük'te, Türkiye'yi kuran, birçok ağır sanayi hamlesi yapan Karabük'te 15 yıldır bir kan kaybı mevcuttur. Tabi bu kan kaybını ortaya koyarken görüyoruz ki, şehrimiz her zaman en güzel hizmetler ile anılan bir yer değil, her zaman itiraflı kolların, siyasi kavgaların, siyasi şöhretlerin olduğu bir kent haline dönüşmüştür."
"Şimdi istiyoruz ki, 15 yıllık fetret dönemini kaldıralım" diyen Çetinkaya, "Burası birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, istişarenin, en güzel hizmetlerin ortaya çıktığı bir kent olsun. Burada büyüyen çocuklar, buradaki insanlar en güzel ortamlarda, hayatını idame etsin. Bunun için Özkan Çetinkaya kardeşiniz, 7/24 mesai anlayışı ile çalışmak üzere yola çıktı. Alacağımız kararlarla daha müreffeh daha çağdaş daha modern bir Karabük'ü inşallah hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen programa AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyeleri katıldı. - KARABÜK
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