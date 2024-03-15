AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Karadenizlilerle İftar Programında Buluştu

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, kentte yaşayan Karadenizliler ile iftar programında buluştu.
Programda konuşan Çetinkaya, 31 Mart'ta yapılacak seçimle Karabük'ün kara talihini değiştireceklerine inandıklarını belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kartaltepe ve Soğuksu Mahallesindeki konutlarda inceleme yaptıklarını ifade ederek, "Bakanımız şehirciliğin duayen isimlerinden. Kayseri'deyken yaptıkları ortada. Baktık ki şehrin aşırı yorgun, konut stoğunun yetersizliğinden konuştuk. 15 yıldır bir konut vaadinin olduğunun, bu vaadin yapılmadığını, bunun çözüme kavuşturulması gerektiğini konuştuk. Karabüklülerin daha modern, çağdaş bir ortamda yaşaması tek gayemizdir" diye konuştu.
Çetinkaya, Karadenizlilerden 31 Mart'ta destek isteyerek projelerle kentin çehresini değiştireceklerini aktardı.
Programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı. - KARABÜK
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'de 100 damızlık koç ve 13 yem ezme makinesinin üreticilerle buluştuğu dağıtım törenine katıldı. Bakan Yumaklı, Balıkesir'in potansiyeline vurgu yaptı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı'da esnafı ziyaret ederek otopark sorununun çözümü için çalışacağını belirtti.
Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan Gümüşsu Cami, 9 Eylül 2022 tarihinde başlanan restorasyonun ardından yeniden hizmete açıldı. Eski TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda belediyelerin restorasyonuna katkıda bulunduğu tarihi eserlerin sayısının arttığına dikkat çekerek, kamu hizmetinin sadece maddi ihtiyaçları karşılamaktan ibaret olmadığını vurguladı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Üsküdar'daki camilerin üçte ikisini yenilediklerini ve estetik duyarlılığı yüksek bir mimariden taviz vermediklerini belirtti. Restorasyonun ardından Gümüşsu Cami'nde ilk cuma namazı kılındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, H.Y'nin sürücülüğünü yaptığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 10 ton 500 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 42 kilogram puro tütünü ve 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Yomra ilçesinde yapılan parkın açılışı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, parkın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Park içerisinde 15 kamelya, 1 çocuk oyun parkı ve spor aletleri bulunuyor.
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