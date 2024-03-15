AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya Karadenizlilerle İftar Programında Buluştu

Politika

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, kentte yaşayan Karadenizliler ile iftar programında buluştu.

Programda konuşan Çetinkaya, 31 Mart'ta yapılacak seçimle Karabük'ün kara talihini değiştireceklerine inandıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kartaltepe ve Soğuksu Mahallesindeki konutlarda inceleme yaptıklarını ifade ederek, "Bakanımız şehirciliğin duayen isimlerinden. Kayseri'deyken yaptıkları ortada. Baktık ki şehrin aşırı yorgun, konut stoğunun yetersizliğinden konuştuk. 15 yıldır bir konut vaadinin olduğunun, bu vaadin yapılmadığını, bunun çözüme kavuşturulması gerektiğini konuştuk. Karabüklülerin daha modern, çağdaş bir ortamda yaşaması tek gayemizdir" diye konuştu.

Çetinkaya, Karadenizlilerden 31 Mart'ta destek isteyerek projelerle kentin çehresini değiştireceklerini aktardı.

Programa AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı. - KARABÜK