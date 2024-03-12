AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Mega Projeleriyle Türkiye\'nin En Gelişmiş Şehirleri Arasında Yer Almayı Hedefliyor

Politika

Karabük'ün 50 yıllık geleceğini öngörerek hazırladığı mega projelerden söz eden AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Projelerimizle Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasında yer alma hedefiyle çalışacağız" dedi.

31 Mart seçimlerine sayılı gün kalırken, AK Parti'nin en genç Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kapı kapı gezerek halkın desteğini istiyor.

Bağessan Sanayi sitesinde esnafları ve işyerlerini gezen Çetinkaya, hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için destek isteyerek, " Biz hayal satmıyoruz. Yapacağımız her işi deklare ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bize hesap sorabilirsiniz. Bu kitap kalıcı. Biz sözümüzün arkasındayız. Sevgili kardeşlerim emin olun, ben verdiğim her sözü yerine getiririm. Söz benim için namustur." ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta kazananın Karabük olmasını arzuladıklarını ve bu manada projeleri, hedefleri, eksiklikleri anlatmak için sahada olduklarını da kaydeden Çetinkaya, "Yeniden Karabük diyerek eser ve hizmet siyasetimizi, yeni hedeflerimizle birlikte Karabük'ü kalkındırmak için kullanacağız. İnsanlara hep söylüyorum, sizde şu sevgi, heyecan olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artar. Çünkü diyoruz ki, niyet hayır akıbet hayır. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yaradılışın en şereflisi insana hizmet ibadetidir. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak, onlara merhem olmak istiyoruz, Karabük kazanacak diyoruz. Bu projeleri sizi aldatmak için yapmadık, birlikte yapacağız Allah izin verirse ve bu seçimi alacağız, hem de farklı alacağız." dedi. - KARABÜK