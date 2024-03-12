Karabük'ün 50 yıllık geleceğini öngörerek hazırladığı mega projelerden söz eden AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, "Projelerimizle Türkiye'nin en gelişmiş ilk 10 şehri arasında yer alma hedefiyle çalışacağız" dedi.
31 Mart seçimlerine sayılı gün kalırken, AK Parti'nin en genç Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, kapı kapı gezerek halkın desteğini istiyor.
Bağessan Sanayi sitesinde esnafları ve işyerlerini gezen Çetinkaya, hazırladıkları projeleri hayata geçirmek için destek isteyerek, " Biz hayal satmıyoruz. Yapacağımız her işi deklare ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bize hesap sorabilirsiniz. Bu kitap kalıcı. Biz sözümüzün arkasındayız. Sevgili kardeşlerim emin olun, ben verdiğim her sözü yerine getiririm. Söz benim için namustur." ifadelerini kullandı.
31 Mart'ta kazananın Karabük olmasını arzuladıklarını ve bu manada projeleri, hedefleri, eksiklikleri anlatmak için sahada olduklarını da kaydeden Çetinkaya, "Yeniden Karabük diyerek eser ve hizmet siyasetimizi, yeni hedeflerimizle birlikte Karabük'ü kalkındırmak için kullanacağız. İnsanlara hep söylüyorum, sizde şu sevgi, heyecan olduğu sürece bizdeki hizmet aşkı artar. Çünkü diyoruz ki, niyet hayır akıbet hayır. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Yaradılışın en şereflisi insana hizmet ibadetidir. Biz böyle gördük, böyle büyüdük. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak, onlara merhem olmak istiyoruz, Karabük kazanacak diyoruz. Bu projeleri sizi aldatmak için yapmadık, birlikte yapacağız Allah izin verirse ve bu seçimi alacağız, hem de farklı alacağız." dedi. - KARABÜK
Son Dakika › Politika › AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Mega Projeleriyle Türkiye'nin En Gelişmiş Şehirleri Arasında Yer Almayı Hedefliyor - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan T.C. soruşturmasına ilişkin, 'ABD ile yazışmalarımızı gerçekleştirdik. İstenilen belgeleri tamamladık' dedi. Tunç, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bilgisini de verdi. Bakan Tunç ayrıca CHP hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulundu.
Mustafa Destici, CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerinin İstanbul Belediyesi ile CHP arasındaki ilişkinin sonucu olduğunu iddia etti. Devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı diyen Destici, hukuk gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi yanındaki esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu. Bir vatandaş, Başkan Büyükkılıç'a sevgi gösterisinde bulundu.
Çorum polisi tarafından düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?